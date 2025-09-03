Levice: Jakýkoliv projev fyzického násilí v politice je nepřijatelný

Předsednictvo strany Levice odsuzuje včerejší fyzický útok na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše během předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. Jakýkoliv projev fyzického násilí v politice i ve společnosti považujeme za nepřijatelný.
Naše demokracie stojí na svobodné soutěži politických idejí, na respektu k lidským právům a na ochraně lidské důstojnosti. Nesouhlas s názory a politikou protivníků se musí vyjadřovat nenásilně – diskusí, polemikou a demokratickými prostředky, nikoli útoky a zastrašováním.
Předsednictvo Levice proto vyjadřuje Andreji Babišovi přání brzkého zotavení. Současně apelujeme na všechny politické představitele, média i občany, aby se zdrželi rétoriky, která vyvolává nenávist a rozdělení společnosti. Právě atmosféra strachu, hněvu a nepřátelství je živnou půdou pro podobné činy.
Naší odpovědností jako demokratické společnosti je chránit právo každého člověka – ať už politika nebo občana – žít bez hrozby násilí.
autor: PV