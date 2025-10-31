Levice: Spojené státy porušují mezinárodní právo

Strana Levice odsuzuje všechny přímé či nepřímé vojenské agrese a trvá na dodržování mezinárodního práva.
Spojené státy americké nyní, po uplatnění zákazu vývozu z Venezuely, po zmražení miliard venezuelských aktiv v zahraničních bankách, po letech ničivých sankcí, jež ochromují ekonomiku Venezuely a jsou zodpovědné za tisíce zmařených životů ročně, po četných výhrůžkách a hrozbách proti prezidentovi a vládě Venezuely přistoupily k přímým akcím, které nejenže porušují mezinárodní právo, ale také zvyšují možnost vojenského konfliktu a občanské války spojené s nárůstem migrace.
Charta OSN jasně zavazuje všechny členské státy k tomu, aby řešení sporů vždy probíhalo výhradně na půdě OSN prostřednictvím orgánů k tomu určených, a aby se vystříhaly vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům. USA se svými činy tomuto kodexu vysmívají a nadále podkopávají pravidla mírového soužití ve světě.
Vypsáním peněžité odměny na získání hlavy nezávislého státu, vyhrožováním prostřednictvím veřejných projevů nejvyšších státních činitelů únosem či atentátem představitelů Venezuely, bombardováním v mezinárodních vodách plavidel cizích států, prováděním veřejných mimosoudních poprav údajných podezřelých občanů cizích států, vyzbrojováním žoldáků k útoku na suverénní stát, eskalací situace vysláním největší a nejničivější námořní letadlové lodi USS Gerald R Ford s jaderným pohonem ke břehům Venezuely, tím vším se USA praktiky řadí do kategorie zločineckých mafiánských režimů. Takto se žádný stát, žádný demokratický stát, beztrestně chovat nesmí. A už vůbec ne stát, který se holedbá svými demokratickými hodnotami a tradicemi.
Spojené státy porušují mezinárodní právo, když, pod záminkou ohrožení z pašování drog či údajně nedemokratického režimu, provádí operace s cílem rozhodovat o vládě Venezuely, jakož i o surovinovém bohatství, ropě, zlatu a jiných, kterými Venezuela oplývá. Správa země patří do rukou občanů té které země a my proto voláme po solidaritě s lidem Venezuely a jejich právem na svobodu, sebeurčení a nakládání se zdroji, které náleží výhradně jim. Znárodnění surovinových zdrojů země je právem, které nelze napadat.
Ve světě, který má být bezpečný a solidární, se musí všechny vpravdě demokratické státy a orgány jasně vymezit proti komukoliv, kdo porušuje úmluvy, tedy i vůči zvůli USA, proti jednostrannému prosazování partikulárních zájmů na úkor nejen lidu Venezuely, ale také na úkor demokracie a bezpečnosti v celém regionu a potažmo i v celém světě.
Pokud se mezinárodní společenství diktátu USA nepostaví, posune se svět o další krok blíže k okraji propasti bezpráví, k džungli práva silnějšího. Kolaps mezinárodního práva ohrozí i Českou republiku, jejíž vojenská síla ani geopolitické umístění nebudou schopny zastavit jakéhokoliv agresora.
Důrazně proto žádáme vládu ČR, aby veřejně v OSN a na jiných fórech vystoupila na obranu mezinárodního práva a aby navrhla zásah proti ilegálním praktikám vlády USA.
Zásadové stanovisko Levice zůstává stejné - jsme proti vojenským/imperialistickým agresím, proti hrozbě silou a proti porušování mezinárodního práva a Charty OSN "padni komu padni". Zločinné praktiky USA nesmí být omluvou pro zločiny jiných agresorů.
autor: PV