Linek (Soukromníci): Populisté všech zemí, spojte se!

Šílená až patologická touha po dalším rozšíření EET vede ministerstvo financí k dalším nesystémovým a nekoncepčním „populárním“ krokům v návrzích na snížení DPH přísně však vázaných na rozšíření EET. Do nejnižší 10% sazby DPH mají dle ministerstva financí spadat obory, které jistě nijak neovlivní saldo státního rozpočtu. Jedná se o drobné opravy a úpravy oděvů, opravy jízdních kol, mytí oken a úklid v domácnostech, řezané květiny, kosmetické služby a kadeřnictví. Malý vliv na výsledek státního rozpočtu by možná mělo snížení DPH u vodného a stočného (trochu se nabízí otázka proč ne u elektřiny a plynu).

Největším šlágrem tak zůstává snížení DPH u točeného piva z 21 % na 10 %. Jasně, hospodští křičí nejvíce, protože dostali těch ran za poslední dobu víc než je zdrávo (EET, kontrolní hlášení, alergeny v jídlech, zákaz kouření v restauracích atd. atd.). Je proto třeba si je tak trošku koupit.

Již dlouho předtím než vůbec byla nějaká EET schválena, vyrukoval tehdejší ministr financí Babiš

v pořadu M. Jílkové s velikým obrazem, na kterém byl namalován půllitr piva a 10 % DPH. Toto mělo být zavedeno současně se spuštěním první vlny EET. To vše podle hesla slibem nezarmoutíš. Pokud by byla tato proklamace pravdivá, mohla 10% DPH na točené pivo platit už téměř jeden a půl roku. A jako šlágr současné vlády je to tady zas. Má to však jeden háček. Evropská komise sice zvětšila prostor pro určování nižších sazeb DPH, dokonce ji některé druhy zboží nebudou muset uplatňovat vůbec. Ale jak dále Evropská komise praví. Snížená nebo nulová sazba může být použita u všech položek s výjimkou těch, které jsou výslovně vyloučeny. Do této skupiny patří řada produktů, od paliv a zbraní až po finanční služby a zejména alkohol.

A my přeci chceme a budeme rozhodnutí Evropské komise respektovat. Co kdyby se Evropská unie naštvala a zastavila nám dotace. A ty my nutně potřebujeme. Tedy zejména někteří z nás. Ti, kteří je pravidelně fasují a užívají. Takže tomu mohou uvěřit už jen lidé s pevnou vírou v mesiáše.

Ladislav Linek

Psali jsme: Linek (Soukromníci): Jako za starých časů Linek (Soukromníci): Postřehy z Revoluční – Igelitka Soukromníci: Hezký dárek, začíná eroze EET Linek (Soukromníci): Zástupci ministerstva financí nám opět lhali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV