Lipavský: Vláda si skutečně zaslouží pogratulovat k prvenství

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
já navrhuji také jeden bod jako první na tuto schůzi. Jeho celý název potom přečtu na závěr a v rámci jeho odůvodnění bych chtěl uvést následující.
Tak za prvé, schůzi sice vyvolala opozice, o nedůvěře vládě, ale svolává ji předseda Poslanecké sněmovny, to je známý fakt, a myslím si, že vláda si skutečně zaslouží pogratulovat k tomu prvenství, kterého se jí dostalo, že pouhých 45 dnů po svém jmenování a 15 dnů po vyslovení tedy důvěry vlády Sněmovnou jí opozice pískla nedůvěru. To jsme tady ještě za posledních 30 let demokracie neměli.
Kdo je vinen současnou situací?
No, a ty důvody jsou úplně jednoduché. Ty důvody jsou naprosto skandální, jednání ministra zahraničních věcí, to skandální jednání pokračuje, to jsme teď slyšeli. Pan ministr bude na zahraniční cestě, já si teda opravdu nedovedu představit, že jako ministr zahraničních věcí bych se nezúčastnil jednání k důvěře, nebo nedůvěře vlády.
Když naše vláda žádala o důvěru, já jsem měl cestovat do Francie na neformální jednání ministrů zahraničních věcí, cestu jsem zrušil, respektive mě zastoupil náměstek. Takovou aroganci a takové pohrdání Poslaneckou sněmovnu a demokracií bych si skutečně nedovolil.
Další věc je, že tady se s velkou slávou a s velkou pompou škrtají peníze na psychosociální podporu pro ukrajinské děti, abychom se pak dozvěděli, že ty samé peníze se nasypou agroholdingům. Tak to vám tedy gratuluji. To je skutečně... To jsou ty peníze pro ty české občany, které v zahraničí mohly pomoci těm, kteří to potřebují. A vy to nasypete do zemědělských dotací.
To je skutečně něco, co mě naprosto vytáčí, a musím teda říct, že ta debata o té nedůvěře vládě je skutečně namístě, ale samozřejmě to, co to vyvolalo, tak jsou naprosto skandální výroky. A to není jenom o těch esemeskách, to je ta arogance, to je to pohrdání, to je ten výsměch, kterého se od Petra Macinky veřejnosti pravidelně dostává.
A to si myslím, že je potřeba nejenom diskutovat na nedůvěře vládě, kterou jsme vyvolali zcela oprávněně, ale i tedy v rámci bodu, který navrhuji, aby se jmenoval Skandální jednání ministra zahraničních věcí Petra Macinky, a navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první.
Děkuji za slovo.
