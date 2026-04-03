Lochman (STAN): Jen kosmetické opatření, které problém neřeší

Vláda nastavila strop na obchodní marže u benzínu a nafty na 2,5 Kč. Podle šetření analytiků samotného Ministerstva financí (!) to ale prakticky nic neřeší – běžné marže benzínu byly před dvěma týdny 2,1–2,6 Kč, tedy většinou pod stanoveným limitem.
Výsledek zastropování marží je tedy jasný – kosmetické opatření, které problém neřeší. Takovou podporu elektromobility bychom od současné vlády nečekali.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku