Lochman (STAN): Přetížené kamiony ničí české dálnice

Přetížené kamiony ničí české dálnice.
Na hospodářském výboru jsme řešili výroční zprávu NKÚ – konkrétně část o dopravě. A čtení to není pozitivní.
Stát za posledních 5 let zaplatil 112 milionů za systém kontrolního vážení kamionů. Váhy ale byly 60 % času mimo provoz. Zaznamenáno bylo téměř půl milionu přestupků, řešena jich ale byla jen hrstka. Třeba na D1 v květnu loňského roku bylo postiženo pouhých 2,6 % případů.Výsledek? Přetížené kamiony dál jezdí po českých dálnicích. My za jejich opravy platíme asi 15 miliard ročně. Dlouhodobě na to upozorňuji.
Dalším velkým tématem jsou odpočívky – od roku 2015 vzrostl provoz nákladních vozidel o 35 %. Odpočívky sice stát staví/připravuje, ale měli by vznikat především uvnitř výrobních a logistických areálů a jako privátní projekty. Musíme narovnat podmínky mezi kamionovou a železniční dopravou. Stojím si za tím, že materiál, který není rychloobrátkový, patří na vlak.
na podzim uspořádáme v senátu kulatý stůl na toto téma. Cílem jsou konkrétní opatření, která mají ulevit českým silnicím.
