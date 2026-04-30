Lochman (STAN): Přetížené kamiony ničí české dálnice

30.04.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákladní dopravě.

Foto: Archiv OL
Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman (SNK Žijeme pro Hradiště)

Přetížené kamiony ničí české dálnice.

Na hospodářském výboru jsme řešili výroční zprávu NKÚ – konkrétně část o dopravě. A čtení to není pozitivní.

Stát za posledních 5 let zaplatil 112 milionů za systém kontrolního vážení kamionů. Váhy ale byly 60 % času mimo provoz. Zaznamenáno bylo téměř půl milionu přestupků, řešena jich ale byla jen hrstka. Třeba na D1 v květnu loňského roku bylo postiženo pouhých 2,6 % případů.Výsledek? Přetížené kamiony dál jezdí po českých dálnicích. My za jejich opravy platíme asi 15 miliard ročně. Dlouhodobě na to upozorňuji.

Dalším velkým tématem jsou odpočívky – od roku 2015 vzrostl provoz nákladních vozidel o 35 %. Odpočívky sice stát staví/připravuje, ale měli by vznikat především uvnitř výrobních a logistických areálů a jako privátní projekty. Musíme narovnat podmínky mezi kamionovou a železniční dopravou. Stojím si za tím, že materiál, který není rychloobrátkový, patří na vlak.
na podzim uspořádáme v senátu kulatý stůl na toto téma. Cílem jsou konkrétní opatření, která mají ulevit českým silnicím.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD.

  • STAN
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Etický kodex moderátora diskusí ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

STAN , Lochman

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by dopravní společnosti platit extra silniční daně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Jan Bureš, DBA byl položen dotaz

Pane Bureš, mám na vás dva dotazy.

Myslíte, že třeba v Rakousko nebo Francii, kde je povinnost mít zavřeno i v neděli, ne jen o svátcích nejsou liberální demokracie? Uvědomujete si, že to není mnohdy tak jednoduché si určit, zda chcete ve svátek do práce? Souhlasím s vámi, že když je jednou otevřeno a podruhé ne, je to zmatek. Proč t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

