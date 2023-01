Lochman (STAN): Vláda zaslouží důvěru a minimálně ze strany opozice trpělivost

reklama

Pěkný večer, vážení kolegové, vážené kolegyně.

Tak kdybych slyšel Patrika Nachera takhle mluvit i předtím, než ta schůze byla svolána, tak jsem možná ten projev psal jinak. Teď to bylo takové příjemné, milé. A já mám samé reakce na to, co jsem slyšel, o všech hříších, které ta vláda provedla, tak se snad Patrik Nacher nebude zlobit, že to někdy bude i jízlivé.

Každopádně vážení kolegové, vážené kolegyně, máme zde další jednání o nedůvěře vládě a po pěti měsících již podruhé. Chtělo by se mi tak cimrmanovský říct, jestli to není málo, vážená odcházející paní kolegyně Schillerová (poslankyně Schillerová se po zaslechnutí svého jména krátce vrací do sálu, aby poslouchala), jenom dvakrát za pět měsíců, prostřednictvím předsedajícího, hlasování o nedůvěře. Překvapivě toto hlasování vyšlo zase před volbami a zase to dopadne potvrzením toho, že tato vláda má důvěru této Sněmovny. Mohli jsme tu společně pracovat, společně připravovat zákony, ve čtvrtek máme výbory. No bohužel. Nicméně je velké štěstí, že další volby tady máme až za rok a čtvrt, někdy na jaře předpokládám, v roce 2024, tak doufám, že na dalších schůzích budeme konečně společně pracovat a nebudeme tu jenom řečnit.

Zástupci opozice udávali důvody, proč schůzi svolali, a je na tom krásně vidět, jak někdy umí ohýbat informace a především jak si vykládáte věci po svém. Například české předsednictví je za mě - a neslyšel jsem to jenom z jedné strany, tedy z této, ale od veřejnosti, veliký kus dobré práce naší vlády. Je to práce na tom, že tato republika získala znovu respekt. (Poznámka mimo mikrofon poslance Králíčka, smích zleva.) Ano, pane, prostřednictvím předsedající, Králíčku, sami jsme byli společně s kolegou Králíčkem několikrát v zahraničí v rámci PS NATO (?) a sám vnímal, jak třeba ve Velké Británii nebo v Madridu na summitu PS NATO (?) respekt Česká republika opravdu vnímá za svůj postoj v té současné krizi i za to, jakým způsobem dokázala vést předsednictví v Radě EU.

Pojďme se tedy podívat, proč tato vláda má moji důvěru a proč má důvěru této sněmovny, no a proč bude mít i důvěru této Sněmovny po tomto jednání? Již zmiňované evropské předsednictví. Začněme tedy čísly, co už proběhlo a co během toho předsednictví proběhlo: 50 formálních zasedání Rady Evropy, 1 500 jednání pracovních skupin, dvoudenní pražských summit, 14 neformálních rad EU, 314 akcí v ČR. Toto jsou výsledky předsednictví České republiky v Radě EU, a to se bavíme o číslech. Ale krom čísel se také musíme podívat na kvalitu. A třeba jen to, že ministři dokážou odpovídat novinářům i svým partnerům z Evropy v několika jazycích, je velmi dobré pro to, aby se rychle domluvili, no prostě to nebylo o tom "we will see", ale bylo to "we know, how to do it".

Česko je konečně tedy vnímáno jako důvěryhodný a schopný partner. A ta největší změna - vláda nevystupuje chaoticky. (Poslankyně Schillerová mimo mikrofon: Určitě ne. To si zaslouží potlesk. - Potlesk zleva.) Děkuji za potlesk kolegům z opozice, je milé, že na sebe takto umíme reagovat.

Podařilo se uzavřít dohody o spojenectví, která zprvu se zdála nemožná a díky čemuž se také podařilo zajistit dostatečné zásoby plynu, solidární dohodu v případě nedostatku plynu - a takhle bych mohl mluvit dále.

Když se podíváme na uspořádání summitu Evropského společenství v Praze, tak toto se stalo historickou událostí. Já jsem přesvědčen, že až se budou psát knihy historie za dalších třicet, čtyřicet let, tak toto, že to proběhlo v Praze a v tomto formátu, bude zmiňováno. Prostě Evropská unie pod taktovkou České republiky ukázala, že se nerozdělí a že bude bojovat společně proti ruskému agresorovi, že to zvládne. A Česká republika má na tomto opravdu lví podíl - a tedy i role této vlády během předsednictví v Radě EU.

Když jsem zde mluvil o těch dojednaných dohodách, musíme se podívat i na energetiku. Energetická bezpečnost byla a je prioritou této vlády a byla i hlavním tématem českého předsednictví v Radě EU. Naše vláda bojovala za to, aby se povedlo zajistit dostatečně plynu, dostatečně energií, uspořádala pět mimořádných rad pro energetiku, kde v září ministr Síkela vyjednal zavedení dočasného stropu na energie v rámci Evropské unie. Mimochodem cena plynu na evropských burzách stále klesá.

Uskutečnilo se osm setkání ministrů pro energetiku a dohody zde uzavřené následovaly legislativní úpravy, které jsou vtělovány do legislativy jednotlivých členských států.

Výkony českého předsednictví jsou proto vysoce hodnoceny. A určitě můžete (?) a to právo vyčítat této vládě mnoho věcí, ale pojďme společně pracovat na tom, že když se něco opravdu povede a přinese to dobrý obraz naší republice v rámci Evropy ve světě, tak je potřeba to ocenit. Podařilo se také přijmout řadu klíčových nástrojů pro omezení prudkých výkyvů ceny energií na burze, zastropování nadměrných zisků pro výrobce elektřiny a realizaci společných nákupů zemního plynu a solidaritu v případě fyzického nedostatku této energie.

Plán REPowerEU vyzval k postupnému ukončení závislosti na Rusku z hlediska fosilních paliv a představil cesty, jak dosáhnout významného snížení importu z Ruska již v tomto roce. Evropa tedy již má plán, jak společně nakoupit 13,5 miliardy metrů krychlových plynu. A nařízení usnadňuje koordinaci mezi státy, obchodníky a optimální využití dostupné plynové infrastruktury. Chceme zde hlasovat - nebo tedy někteří zde chtějí hlasovat a vyjádřit nedůvěru vládě. A já se tady můžu i zeptat, co udělala vláda minulá na poli bezpečnosti energetiky.

Když jsem se díval jako člen hospodářského výboru i na to, co se stalo za minulých osm let, třeba například pro bezpečnost a takzvanou segmentaci zdrojů energetiky, tak toho mnoho tato vláda dobrého nezdědila. Třeba ropovod TAL. Dostatečnou kapacitu stále nemá a zůstalo to pouze na papíře a dalo by se i říct takovou už známou větou klasika - kde je rozšířený ropovod TAL? Mohla by ho vidět?

No, není a nebyl. Tato vláda ho nezdědila. Takzvaný TAL, tedy Transalpský ropovod, nemá dostatečnou kapacitu a jedním z těch důvodů byla třeba výměna vedení ve společnosti MERO a tak dále. Já tu nicméně nechci říkat všechny detaily, ale fakticky ač to vypadalo, že tato republika si zaslouží jiný zdroj, například ropy, nikdy se tomu tak nestalo. A když se podívám na dnešní vládu, tak ministr Síkela vyjednal v Německu navýšení kapacity ropovodu TAL a tím do budoucna zajistil kroky k zajištění částečné energetické nezávislosti našeho státu.

Takže vidíte, jde to. Kdybychom se dívali na jinou komoditu, a to plyn, tak se můžeme podívat na plynovod Stork II, který vede z Polska. No, tedy na Slovensko, k nám ještě nevede. Když jsem se díval na to, co bylo zmíněno v médiích, tak již za Sobotkovy vlády byl cíl snížit nezávislost na Rusku po okupování Krymu. To byla jedna z priorit, ale bohužel opět se nic nestalo. Tedy projekt se nechal usnout, samotné Polsko přestalo jevit zájem a ten plynovod zde není. Já zase nepůjdu do detailů, jenom konstatuji, že není.

No, a když se podívám zase na mediální tisky z posledního půl roku, tak jsem si našel například, že tato vláda to samozřejmě řeší a že premiér Fiala v září začal jednání s Polskem o obnovení spolupráce na tomto plynovodu. Když bychom se tedy měli podívat, co po sobě... nebo co převzala tato vláda, jakou energetickou bezpečnost, tak toho mnoho není. Je to tedy především závislost na energiích z Ruska a dobře, byly sakra levné, ale ono tuto cenu je potom potřeba taky jednou zaplatit. A to se nám zde nyní stalo. To, že přezíravost tady nebyla, to, že bezpečnost energetická nebyla zajištěna.

Pokud se podíváme na obnovitelné zdroje - a to je vizitka celé naší republiky - dnešní podíl obnovitelných zdrojů v rámci EU, tak Česká republika je pátá. Ale ne od jedničky, pátá odspodu. Když se podívám na to, co se povedlo této vládě z hlediska takzvaných OZE, tedy obnovitelných zdrojů, tak minulý měsíc jsme zde schválili zákon o podpoře výstavby obnovitelných zdrojů a ministr Síkela připravuje návrh zákona o komunitní energetice. Aby byl výčet kompletní, co se týká energií, určitě bychom se mohli podívat na to, že je vyjednáno... no, jádro jako bezemisní zdroj energie, to je taky zásluha této vlády, a byl zahájen tendr na dostavbu Dukovan. Na rozdíl od svých předchůdců jsme do toho tendru ovšem nepřipustili firmy ze států, které by mohly být bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Našel jsem si, že Andrej Babiš prohlásil, že bylo chybou Sobotkovy vlády, že nedokončila tendr na dostavbu Temelína. Bohužel se dá říct to samé o něm.

To je tedy moje porovnání mezi těmi dvěma vládami, to hlavní. Když bychom se dívali na rozpočet, bylo by toho rozhodně mnoho. Já bych se nyní ještě zastavil u toho, že kromě energetické bezpečnosti, kterou tato vláda (zdědila?) bez infrastruktury, bez zajištění dostatečných zdrojů, dostatečných energií z různých zdrojů, tak jste nám radili, abychom také jednali především jako kolegové v Maďarsku. Já jsem se díval na to, jaká je nyní inflace v Maďarsku, a je 24,5 %. A to nám bylo dáváno jako vzor za to, jak máme stropovat, za to, jak se máme dívat na pohonné hmoty.

Mimochodem, poptávka po pohonných hmotách v Maďarsku dnes o téměř 30 % převyšuje denní kapacitu čerpacích stanic. Jsme zpátky, tedy ne dnes, ale jsme zpátky zhruba tři týdny a maďarští řidiči tak museli tankovat i v okolních státech nebo shánět energie jinak. Poptávka (po) benzínu se tedy zdvojnásobila. Pokud bychom se podívali na ceny, já jsem se díval na ceny pohonných hmot, to jste nám tu často vyčítali. V listopadu jsem zde paní kolegyni Vildumetzové, která není přítomna, ukazoval graf, že ceny pohonných hmot klesají.

Ona se mi tu vysmála, že tomu tak není a nebude, nicméně pokud se podíváme dneska na Maďarsko a dneska na Českou republiku, tak v Maďarsku je benzín dražší o dvě koruny, vycházím z tabulek na kurzy.cz, každý si to můžete porovnat. Ten nárůst tam byl i o deset korun v přepočtu, téměř za vteřinu po tom, co se maďarská vláda rozhodla stropování ukončit. Orbánova taktika v Maďarsku se tedy vymstila, nezvládli (ji) a inflace je tam mnohem vyšší než u nás. To je doporučení, jak se chovat, tedy to jste nám dávali, trochu chaosu, trochu populismu, ono to bude fungovat.

Když jsem dal toto celé porovnání, tak bych chtěl říct, že už jen za to, že tato vláda pracuje systematicky, bez chaosu, slušně, dokázala v rámci předsednictví v Radě EU přesvědčit, že Česká republika je důstojným, schopným partnerem, tak už jen za to si vláda zaslouží důvěru a minimálně ze strany opozice trpělivost a nevyvolávání těchto schůzí každých pět měsíců, řekněme, ono to je spíš čtyři a půl, a to do toho nepočítáme vánoční prázdniny.

Krom toho bych chtěl také zmínit, že tato vláda v bezpečnosti energetiky - a na tom se doufám s kolegy shodneme, i když tu zazněla z mých úst silná kritika toho, jak to připraveno není - za ten rok, za těch třináct měsíců v bezpečnosti energetiky a v zajišťování různých zdrojů energetiky pro Českou republiku udělala mnohem více, než se stalo za poslední roky. Toto jsou ty důvody - a jeden z mnoha důvodů - proč tato vláda má důvěru a proč - a jsem přesvědčen o tom, bude mít důvěru i dnes večer, dnes v noci, záleží, jestli skončíme třeba zítra nebo pozítří, každopádně po této schůzi.

Vážení kolegové, děkuji za pozornost a doufám, že zde budou diskuse, kterým se můžeme věnovat, a věřím, že se brzy dostaneme taky k zákonům, na kterých máme pracovat, protože těch nás čeká opravdu mnoho, stejně jako práce ve výborech.

Pěkný večer.

