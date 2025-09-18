Ludková (ODS): Dvojí metr ve veřejné diskusi

Progresivní moralisté a samozvaní strážci dobra si přivlastnili slova jako jsou „svoboda“, „tolerance“, “pravda” a „liberální“ a proměnili je ve své zbraně. Pokud nedokážete snést konzervativní a pravicové myšlenky, aniž byste je chtěli zakázat nebo dehonestovat, nejste demokraté.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jako příklad si uveďme George Floyda. Byl násilník, narkoman, zločinec a zemřel při policejním zákroku. Najednou jsme sledovali, jak se přebarvují loga, univerzity pořádají povinné tryzny a sportovci klesají na kolena. Kdo neklečel, byl okamžitě označen za rasistu.
Druhý extrém přišel nyní, a to po atentátu na Kirka. Mohu se mýlit, ale zdá se, že právě ti samí, kteří tehdy vyžadovali pokleknutí a úctu k hnutí BLM, dnes tuto smrt relativizují. A když ji přímo neschvalují, objevují se v jejich vyjádřeních různá „ale“, která mají politický atentát zlehčit.
To, že je v této souvislosti každý konzervativní a pravicový názor opět nálepkován jako „ultrakonzervativní“, „ultrapravicový“, či dokonce „ultranebezpečný“, už ani nestojí za řeč. Ještě výraznější kontrast je vidět v USA. Po smrti Floyda hořely ulice, po smrti Kirka se plní kostely.
Rezignací na svobodu projevu, ale i svobodu po projevu, a na politiku jako soutěž názorů podkopáváme sílu našeho kulturně historického okruhu, kterému jsme zvyklí říkat „Západ“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV