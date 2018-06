Macek (Změna): Zastupitelé projednají zákaz hracích automatů, který v referendu schválili Jablonečané

„Teď se ukáže, jestli vedení města respektuje platné a závazné rozhodnutí občanů z referenda. Už pět měsíců se nic neděje, rozhodnutí se odkládá a primátor nereaguje na nabídky k jednání. Proto jsem vypracoval návrh na změnu vyhlášky, jehož schválením dojde k okamžitému zákazu hracích automatů, jak rozhodli občané v referendu. Ve všech devíti kasinech půjde provozovat už jen živou hru a bingo. Zároveň zůstanou v platnosti smlouvy o spolupráci s provozovateli kasin, čímž zásadně snížíme rizika případných žalob z jejich strany. Navržené řešení vychází z kvalifikovaných právních analýz objednaných městem,“ popisuje svůj návrh Jakub Macek.

Důležité zastupitelstvo, na kterém znovu vystoupí předseda spolku Jablonec bez hazardu Jakub Strnad, se kvůli rekonstrukci zasedacího sálu zastupitelstva uskuteční ve čtvrtek 21. června od 9:30 hod. ve velkém sále Eurocentra. O návrhu na změnu vyhlášky se začne jednat v 10:30 hod.

Ke svému vystoupení Jakub Strnad říká: „Když jsme před čtyřmi lety poprvé otevřeli otázku přebujelého hazardu v našem městě, netušil jsem, že cesta k Jablonci bez hazardu bude tak dlouhá a trnitá. Doufám, že po tak jednoznačném výsledku referenda si zastupitelé uvědomí svou odpovědnost vůči tisícům občanů, kteří je zavázali jednoznačným požadavkem – zakázat v Jablonci automaty, a to hned. Pokud by se zastupitelé snažili výsledky referenda jakkoliv obejít, nebo provoz kasin co nejdéle udržet, bude to za cenu definitivní ztráty důvěry občanů nejen v místní politiku. Doufám, že se tak před nadcházejícími komunálními volbami nestane.“

Místní referendum o tom, zda má Jablonec nad Nisou učinit veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zákazu technických her, proběhlo 12. a 13. ledna 2018 při prvním kole volby prezidenta. Pro zákaz hlasovalo 12 482 z 14 192 hlasujících, tj. 87,95 %. Z 36 045 oprávněných osob se jich referenda zúčastnilo 39,37 %. Pro zákaz tedy hlasovalo více občanů, než kolik se jich zúčastnilo posledních komunálních voleb v roce 2014. Jablonecké referendum je v mnoha ohledech jedinečné. Jablonec nad Nisou je největším českým městem, kde zákaz hazardu odhlasovali přímo občané. Zároveň je po Plzni druhým největším městem, kde referendum bylo platné a závazné.

