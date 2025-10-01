Macinka (Motoristé): Raději provizorium než pokračování dluhové politiky Fialovy vlády

01.10.2025 15:05 | Komentář

Rozpočet, který schválila odcházející vláda Petra Fialy, vystihuje bezradnost a nekompetentnost, které její působení v čele České republiky provázely celé uplynulé čtyři roky.

Macinka (Motoristé): Raději provizorium než pokračování dluhové politiky Fialovy vlády
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Představit takto deficitní rozpočet v době hospodářského růstu, relativně nízké inflace i nezaměstnanosti a po zvýšení téměř všech daní je absurdní. Ministr financí Stanjura už ani nepředstírá, že si půjčuje na investice. Stanjurovi došly peníze i na provoz.

Chceme věřit, že je stále možné se vyhnout nárazu na limity zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, což při dnes schváleném rozpočtu nastane již v roce 2027.

Motoristé sobě se na nucené novelizaci těchto pravidel a jejich změkčování odmítají podílet. Proto budou po volbách od příští vlády požadovat rozpočet jiný. A to i za cenu, že po novém roce zažijeme krátké rozpočtové provizorium. Pokračování dluhové politiky Fialovy vlády by na budoucnost České republiky mělo nepochybně výrazně horší dopady.

autor: PV

