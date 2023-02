Mádlová (ANO): Vláda občany jednoduše podvedla. Fiala je populista

reklama

POPULISTA PREMIÉR FIALA

Populistou je ten, kdo veřejnosti říká věci, které chce slyšet. Případně mlčí o těch, které by se společnosti nemusely líbit. Přesně tak se zachovali premiér a jeho ministři do volby prezidenta republiky.

Premiér opakovane v mediích hovořil o tom, že neplánují zvyšovat daně a dokonce ani věk odchodu do důchodu. O tomto není ani slovo ve vládním programovém prohlášení. A dnes?

V Česku by podle pracovních návrhů ministra Jurečky mohl věk pro odchod do důchodu v budoucnu vzrůst až na 68 let. Byl by tak jedním z nejvyšších v Evropské unii. Takto s vláda v praxi představuje důchodovou reformu! Je již veřejným tajemstvím, že se vláda chystá zvýšit daň z nemovitosti. A to v době, kdy stále razantně rostou ceny bydlení a potýkáme se s vysokými cenami energií. Bydlení se pro mnoho nejen mladých lidí stává luxusem.

Toto vše vláda halí do argumentace spojené se zadlužením naší země a rostoucími výdaji na chod státu. Nevidíme žádné velké úspory, kterými se vláda zaklínala. Nevidíme, že by si vláda peníze vybrala například ze zdanění hazardu tak, jak to činila naše vláda. Vidíme, že veškerá vládní opatření míří v podstatě jen na občany České republiky i přes to, že ještě před několika měsíci toto vláda zásadně odmítala. I přes to, že se o nich nehovoří v programovém prohlášení vlády a nebyla součástí programů politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny. Vláda občany jednoduše podvedla.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



