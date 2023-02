Majerová (Trikolora): Dnes máme za zády nové zlo z jiného, opačného směru

reklama

Pustíme si Všechny dobré rodáky nebo Pelíšky, dojmeme se nad Koljou a shodneme se, že komunisti vraždili, Vítězný Únor byl puč a právě dnes musíme být ostražití, protože kdo se nepoučí z historie, je nucen si ji zopakovat? Přesně takto probíhá pietní připomínka 25. února každý rok a 75 let po převratu to není jiné. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17406 lidí

Ano, komunistická diktatura byla krutá. Ano, 25. 2. 1948 jsme ztratili svobodu. Ano, byly zavražděny stovky Čechů, statisíce lidí přišli o majetek, miliony o rovnou páteř. To všechno je pravda, to všechno si musíme připomínat - ale to všechno také víme.

Na co zapomínáme!

Na to nejdůležitější: novým zlem, které ohrožuje a bude ohrožovat naši zemi není komunismus. Naší hlavní chybou je, že neustále bojujeme staré bitvy. První republika se tak dlouho otáčela za císařem pánem, až ji rozdupala německá okovaná bota nacismu. Po roce 1945 jsme tak dlouho bojovali s poraženým nacismem, až jsme strčili hlavu do komunistické rudé oprátky.

Dnes máme za zády nové zlo z jiného, opačného směru. Přesto však musíme všechna období totality, nesvobody a politického vraždění poctivě a stále znovu sledovat a studovat. Musíme se z nich naučit strukturu zla - taktiku, kterou přichází k moci.

Co je tedy příznačné:

1. Nesvoboda se moci chopí ve svobodných volbách, zcela demokraticky.

2. Na jakékoli formě totality vždy někdo vydělá - a právě tito lidé ji budou bránit do posledního dechu.

3. Každé politické zlo lidem vždy slibuje lepší nový svět, práci pro všechny, blahobyt.

4. Každá diktatura uzavře lidi do vězení autocenzury, do držhubismus.

5. Každý diktátor si podmaní školy, školní osnovy a snaží se vychovat poslušného ovčánka.

6. Každý diktátor ovládne média, aby šířila jedinou - tu jeho - (ne)pravdu.

7. Každá totalita má užitečné pomahače v dobromyslných idealistech, kteří věří, že nějakou chybu lze odpustit, neb je to za dobrou věc.

8. Každý nesvobodný režim bojuje proti vlastnictví majetku a proti odpovědnosti.

9. Každá novodobá diktatura ničila církev a akademickou sféru.

10. Každý nástup zla jako první odhalili staří a moudří, kteří už to jednou zažili.

Poslouchejme je! Nová nesvoboda nám hrozí neustále. Pokud budeme ignorovat symptomy jejího nástupu, budou si jednou naše vnoučata připomínat X-té výročí od nějakého našeho krutého Února či Května...

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Majerová (Trikolora): Nejde o nic jiného než o krádež za bílého dne Majerová (Trikolora): Bravo, Orbáne Majerová (Trikolora): U mě (zatím) dobrý… Majerová (Trikolora): Jeden správný názor, to už jsme tu měli...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.