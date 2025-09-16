Majerová (Trikolora): Tragická realita naší současnosti

Majerová (Trikolora): Tragická realita naší současnosti
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Hanebná vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka znovu nasvítila tragickou realitu naší současnosti. Proč byl Kirk zavražděn? On se snad něčeho dopustil? Ne, jen říkal své názory a byl ochoten o nich diskutovat.

Jenže žijeme ve světě, kde si mnozí liberálové a progresivisté přivlastnili privilegium považovat sami sebe za něco víc a nositele jiných názorů, především těch konzervativních, za jakési pomýlence. Už to není tak, že oba pohledy svět, respektive různé pohledy na svět, jsou možné a oprávněné, ale že jeden představuje dobro, zatímco ten druhý zlo.

Odtud už není daleko k tomu, že se vždy najde nějaký idiot, který si to vyloží tak, že je potřeba někoho z opačné strany zlikvidovat. Dál to známe: atentát na Trumpa, atentát na Fica, Kirkova vražda…

Ty vraždy nebo atentáty jsou ale pouze vrcholkem pyramidy. Její základnu tvoří právě ty tisíce a tisíce lidí, se kterými se i tentokrát roztrhnul pytel. Je to strašné, ale jsou jich zase plné sociální sítě. Však to čtete také: „Může si za to sám! Neměl provokovat! Dobře mu tak! Sklidil, co si zasloužil!“

Je signifikantní, že právě tito lidé, kteří sami sebe považují za něco víc, a ve své nadutosti a povýšenosti se proto nijak neliší od nacistů nebo komunistů, mají tu drzost nálepkovat nás ostatní, kteří hájíme svobodu projevu, dialog a obyčejnou demokracii, coby nácky či bolševiky. I toho jsou teď před volbami sociální sítě plné.

Je to přímo esence pokrytectví.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
