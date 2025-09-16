Majerová (Trikolora): Tragická realita naší současnosti

Hanebná vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka znovu nasvítila tragickou realitu naší současnosti. Proč byl Kirk zavražděn? On se snad něčeho dopustil? Ne, jen říkal své názory a byl ochoten o nich diskutovat.
Jenže žijeme ve světě, kde si mnozí liberálové a progresivisté přivlastnili privilegium považovat sami sebe za něco víc a nositele jiných názorů, především těch konzervativních, za jakési pomýlence. Už to není tak, že oba pohledy svět, respektive různé pohledy na svět, jsou možné a oprávněné, ale že jeden představuje dobro, zatímco ten druhý zlo.
Odtud už není daleko k tomu, že se vždy najde nějaký idiot, který si to vyloží tak, že je potřeba někoho z opačné strany zlikvidovat. Dál to známe: atentát na Trumpa, atentát na Fica, Kirkova vražda…
Ty vraždy nebo atentáty jsou ale pouze vrcholkem pyramidy. Její základnu tvoří právě ty tisíce a tisíce lidí, se kterými se i tentokrát roztrhnul pytel. Je to strašné, ale jsou jich zase plné sociální sítě. Však to čtete také: „Může si za to sám! Neměl provokovat! Dobře mu tak! Sklidil, co si zasloužil!“
Je signifikantní, že právě tito lidé, kteří sami sebe považují za něco víc, a ve své nadutosti a povýšenosti se proto nijak neliší od nacistů nebo komunistů, mají tu drzost nálepkovat nás ostatní, kteří hájíme svobodu projevu, dialog a obyčejnou demokracii, coby nácky či bolševiky. I toho jsou teď před volbami sociální sítě plné.
Je to přímo esence pokrytectví.
