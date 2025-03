Maláčová (SOCDEM): Co to je za systém?

Kvůli nekontrolovanému zdražování, kterému neschopná Fialova vláda jen přihlížela, má dnes na sociální dávky nárok téměř každá třetí domácnost v ČR, 29 procent. To je strašlivé číslo! Co to je za systém, ve kterém taková spousta lidí nedokáže zaplatit základní životní náklady?

Nejhorší je to s bydlením, do azylových domů nám chodí čím dál více mladých lidí, kteří nedokáží zaplatit nájem, přestože normálně pracují! Mezitím tady máme podle studie MMR tisíce prázdných bytů, které spekulanti drží jen kvůli zisku, protože ceny nemovitostí rostou jako raketa (loni přes deset procent podle ČBA), takže se ani nevyplatí je pronajímat…

Nevím jak vám, ale mně se to zdá úplně na hlavu. A proto se do toho SOCDEM tak obula. “Bydlení je naše zbrojení”, tímto heslem ukazujeme na to, že se v Česku velice snadno háže desítkami miliard na armádu, ale na základní potřeby jako je střecha nad hlavou prý peníze nejsou.

Akorát, že vůbec: SOCDEM bude každý rok investovat 80 miliard korun do výstavby státních a podpory družstevních bytů s regulovaným nájmem, který si bude moct dovolit každý. Říkáme tomu Vídeňský model, protože ve Vídni to tak dělají už 120 let a funguje to dobře. Státní třípokojový byt si tam můžete pronajmout za 12 tisíc, zatímco v Praze vás stojí 30 tisíc.

Stát musí stavět a podporovat nezisková bytová družstva. To je plán SOCDEM a budeme to dělat tak dlouho, dokud se situace zásadně nezlepší.

Jana Maláčová SOCDEM



