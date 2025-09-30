Maláčová (SOCDEM): Pane prezidente Zemane, děkujeme za Vaši podporu

Miloš Zeman bojoval s nespravedlivou hospodářskou politikou Klause i Kalouska. My dnes bojujeme s asociální politikou Fialovy zkorumpované vlády. Pan prezident se rozhodl podpořit Stačilo!, protože ví, že za jejich řáděním uděláme definitivní tečku. STAČILO!
Znovu se uvidíme 2. října od 18 hodin na společné debatě v Pivovaru Ládví Cobolis v pražských Kobylisích.
Vezměte své známé a dorazte za námi!
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
autor: PV