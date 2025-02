Maláčová (SOCDEM): Pravice nás chce dostat zpět do 19. století

Známe je jako své boty. Už v září jsem psala, že vysoké odstupné při asociální výpovědi bez udání důvodu se rozplyne jako všechny sliby Fialovy vlády. Napřed to mělo být osm platů, pak šest. Já jsem bláhově tipovala, že to skončí na třech. Ale je to ještě horší.

Tady máš dvě výplaty a táhni! Přišli s tím poslankyně a poslanci ODS a TOP 09, jak jinak. Mezi nimi Jan Skopeček, Jan Jakob nebo Eva Decroix. A to v době, kdy jedna firma po druhé hromadně propouští.

Pod hezky znějícím zpružněním trhu práce se skrývá další páka pro zaměstnavatele, jak ještě víc stlačit dolů už tak hanebně nízké české mzdy. Vždyť nás jen za posledních pár let přeběhlo Polsko a za chvíli nás doženou i země, jako je Rumunsko.

Je to další krok k destrukci ochrany základních práv zaměstnanců. Pravice nás chce dostat někam zpět do 19. století. Máš malé dítě a potřebuješ skloubit práci s péčí, máš víc let než ostatní kolegové, byl jsi marod, nebo se prostě někomu nelíbíš? Nezájem, tady máš dvě výplaty a pakuj se!

To je politika zaměstnanosti podle SPOLU. Já jsem si jistá, že voliči na podzim budou mít dost a dost pádných důvodů dát výpověď téhle hrozné vládě!

Jana Maláčová SOCDEM



