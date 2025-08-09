Potkáme se s Putinem na Aljašce, oznámil Trump. A Zelenskyj krátce poté vysílal

Setkání mezi prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a vládcem Kremlu Vladimirem Putinem je plánováno už na příští týden. Uskutečnit se má v pátek 15. srpna na Aljašce. Cílem setkání hlav obou velmocí je ukončit válku na Ukrajině, jež trvá od ruské invaze v únoru 2022. Chystaný summit, první svého druhu od setkání Putina s tehdejším prezidentem Joem Bidenem v Ženevě v roce 2021, vyvolává celosvětovou pozornost, ale také obavy, zejména z ukrajinské strany. Prezident Volodymyr Zelenskyj důrazně odmítá jakékoli územní ústupky.
Trump oznámil plánovanou schůzku s Putinem prostřednictvím své sociální sítě Truth Social. „Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a prezidentem Vladimirem Putinem z Ruska se uskuteční příští pátek, 15. srpna 2025, ve skvělém státě Aljaška,“ napsal Trump. „Další podrobnosti budou následovat. Děkuji za vaši pozornost k této záležitosti!“
Hlavním cílem summitu je jednání o ukončení války na Ukrajině, která si dosud vyžádala desetitisíce obětí a miliony vysídlených osob. Trump, který během své předvolební kampaně sliboval ukončení konfliktu do 24 hodin, naznačil, že by mírová dohoda mohla zahrnovat výměnu území mezi Ukrajinou a Ruskem.
„Je to komplikované, nic jednoduchého. Ale získáme něco zpět, něco vyměníme. Bude tam určitá výměna území, která bude ku prospěchu obou stran,“ uvedl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě.
Konkrétní detaily však nezveřejnil, což vyvolalo spekulace o možné legitimaci ruských územních zisků, včetně anektovaného Krymu.
Setkání na Aljašce má symbolický význam, protože tento stát, zakoupený od Ruska v roce 1867, leží v těsné blízkosti ruského území, země dělí jen Beringův průliv. Ruský poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov označil Aljašku za místo, kde se protínají ekonomické zájmy obou zemí a kde existují vyhlídky na vzájemně výhodné projekty. Zároveň však zdůraznil, že hlavním tématem bude ukrajinská krize a hledání dlouhodobého mírového řešení. Rusko navíc pozvalo Trumpa k dalšímu setkání na svém území, což naznačuje zájem o pokračování dialogu.
Zelenskyj: Ukrajinci nedarují svou zemi okupantovi
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na zprávy o plánovaném summitu s obavami, že by mohlo dojít k jednáním bez účasti jeho země.
V sobotu vydal videoprohlášení, v němž zdůraznil, že žádná mírová dohoda není možná bez zapojení Ukrajiny. „Prezident Trump oznámil přípravy na své setkání s Putinem na Aljašce. Velmi daleko od této války, která zuří na naší zemi, proti našemu lidu, a kterou bez nás, bez Ukrajiny, nelze ukončit. Ukrajina je připravena na skutečná rozhodnutí, která mohou přinést mír. Jakákoli rozhodnutí, která jsou proti nám, bez Ukrajiny, jsou zároveň rozhodnutí proti míru. Nebudou nic znamenat. Jsou to mrtvá rozhodnutí. Nefungují. A my všichni potřebujeme skutečný a trvalý mír,“ uvedl Zelenskyj.
Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
Zelenskyj dále zdůraznil, že Ukrajina se nevzdá svého území. „Odpověď na ukrajinskou územní otázku je již v ukrajinské ústavě. Nikdo se od toho neodchýlí – a nikdo to nedokáže. Ukrajinci nedarují svou zemi okupantovi,“ sdělil prezident.
Tímto prohlášením jasně odmítl jakékoli návrhy na územní ústupky, které by legitimizovaly ruskou okupaci Krymu nebo čtyř dalších anektovaných oblastí (Doněck, Luhansk, Cherson a Záporoží). Zelenskyj rovněž vyzval k trojstrannému summitu zahrnujícímu Ukrajinu, protože přímé rozhovory s Moskvou jsou podle něj jedinou cestou k pokroku směrem k míru.
I později zopakoval svůj postoj: „Zůstáváme odhodláni k reálnému příměří. Ukrajina je na to připravena a od Ruska zatím nepřišla žádná jasná veřejná odpověď.“
Rusko požaduje neutralitu Ukrajiny a zákaz jejího členství v NATO
Vrcholné setkání státníků dvou velmocí přichází v době, kdy Trump vyvíjí tlak na Rusko prostřednictvím ekonomických sankcí a hrozeb sekundárními tarify na země, které nakupují ruskou ropu, jako jsou Čína a Indie. Trump tento týden podepsal exekutivní příkaz uvalující dodatečné 25% clo na Indii, což vedlo k tomu, že Indie pozastavila nákupy ruské ropy, aby ochránila své ekonomické zájmy. Tyto kroky mají oslabit finanční zdroje Ruska pro vedení války.
Rusko naopak trvá na svých podmínkách pro uzavření míru, včetně stažení ukrajinských sil z anektovaných území. Požaduje neutralitu Ukrajiny, zákaz jejího členství v NATO a zastavení západní vojenské pomoci. Tyto požadavky Ukrajina a její spojenci opakovaně odmítli, Kyjev trvá na okamžitém příměří a na návratu všech okupovaných území.
Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)
Anketa
Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)
Možná účast Zelenského na summitu zůstává nejistá. Kreml návrh na trojstranný summit odmítl a uvedl, že setkání Putina se Zelenským by bylo možné až v závěrečné fázi vyjednávání, kdy budou dohodnuty podmínky. Trump prohlásil, že setkání se Zelenským není podmínkou pro jednání s Putinem, což vyvolalo obavy v Evropě, že Ukrajina by mohla být v mírovém procesu opomenuta.
Plánované setkání na Aljašce je vnímáno jako Trumpův nejodvážnější pokus o naplnění předvolebního slibu ukončit válku. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) však Putin nemá skutečný zájem válku ukončit a snaží se jen o bilaterální ústupky vůči USA, aniž by se skutečně zapojil do mírového procesu.
Setkání Trumpa a Putina na Aljašce může být klíčovým momentem v diplomatických snahách o ukončení války na Ukrajině, ale jeho úspěch je nejistý kvůli hlubokým rozporům mezi Moskvou a Kyjevem. Svět čeká na další vývoj, zatímco boje na ukrajinské frontě pokračují s neúprosnou intenzitou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská