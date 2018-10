Malý (Svobodní): Česká pošta bojkotuje volební kampaň – odvolá ministr jejího ředitele?

Chápu, že už té volební kampaně mají lidé dost, Praha je zaplavena billboardy, berousky a letáky těch, co slibují to, nač čtyři roky kašlali. Na druhou stranu, je to jednou za čtyři roky…

Česká pošta se zřejmě rozhodla lidi ušetřit té letákové záplavy, ale zaplatit si za ni nechala.

Sedm měsíců se věnuji práci související s kampaní do takové míry, že jsem neměl čas na práci, která mne živí. Proto žasnu, jak někteří politici zvládnou při jejich politické funkci ještě podnikat. Moje kampaň měla být po sedmi měsících završena roznosem letáků do schránek v senátním volebním obvodě Prahy 8. Šlo o dvě vlny letáků A5 týkajících se jak senátní, tak i komunální politiky, a navíc ještě měly být rozneseny letáky pro Karlín a Libeň. Tento leták, určený pro celý senátní obvod Prahy 8, měl být roznesen celkem na 74 630 adres v Praze 8 minulý týden. Jak to vypadá, nedostal jej nikdo, nebo téměř nikdo.

Tento týden mělo být dále v Karlíně rozneseno 7 601 a v Libni 14 156 letáků. Lidé, kteří mi odpovídali na dotaz, zda je obdrželi, mi nedali ani jednu kladnou odpověď, všichni tvrdili, že je nedostali. Šlo o tyto letáky - oba měly stejný líc jako první leták, ale různý rub:

Z celé Prahy 8 zatím reagovalo cca 300 lidí z různých čtvrtí a ulic. Na to, zda obdrželi moje letáky jsem mimo jediné ulice dostal pouze negativní odpověď jak na fórech, tak při osobních dotazech. Dostávám informace, že letáky doručovatel někdy hodí na zem pod schránky, někdy je dokonce hodí na zem jen před domovní dveře, přitom má povinnost je dát do schránek. Z několika málo míst mám i zprávy, že byly letáky nalezeny v popelnici před domem, aniž by je tam kdokoli z obyvatel vyhodil. Takto například dopadly letáky na Kotlasce.

Oslovil jsem snad všechna diskusní fóra na facebooku na Praze 8 s dotazem, zda letáky někdo dostal do schránek. Všichni konstatovali, že je nedostali, pozitivní odpověď byla jen jedna. Pro jistotu, tento týden objíždím celý senátní obvod Prahy 8, tedy Bohnice, Čimice, Kobylisy, Karlín, Libeň, Troju, Střížkov, Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry, Čakovice, Letňany a další a ptám se. Zastavoval jsem lidi vycházející z domů, ukazoval letáky a ptal se, zda je dostali. Nikdo mi po celé Praze 8 neodpověděl kladně. Toto pondělí 1. října byla podána oficiální stížnost České poště. Říkal jsem si, že je pořád prostor k nápravě. Prostor byl, ale k nápravě nedošlo.

Manager, kterému volám od pondělka několikrát denně, je velmi slušný a snaživý, jenže tím to končí. Od pondělka se prý nemůže nikam dovolat, protože pošta prý má málo lidí, roznosů je hodně, a tak prý roznáší i vedoucí, kteří proto neberou telefony. Já snad sním. Já chápu, že toho pošta má hodně, chápu, že doručovatelka či doručovatel je jen člověk. Jenže pošta je dlouhodobě terčem velmi závažné a důvodné kritiky. Pošta v Karlíně je doslova unikát. Jste doma, a přesto dostanete do schránky lístek, že jste nebyl zastižen – inu, doručovatele by osobní předání zdrželo, tak hezky šlapejte na poštu a vystůjte si tam frontu. Perličkou jsou lístky, že si máte něco vyzvednout na poště, které dostanete do schránky týden po posledním termínu k vyzvednutí.

Přímo reklamní perla se České poště podařila v Krnově. Místní Svobodní (Strana svobodných občanů) si nechali vytisknout leták A5, přeložený dvoulist. Nu a pošta Svobodným v Krnově do toho dvojlistu vložila leták ANO. Něco takového se může stát jen u nás díky profesionalitě České pošty.

Pošta je v totálním rozvalu, má málo lidí, nestíhá. To ji ale neomlouvá. Je to dáno zcela špatnou organizací, za kterou nese odpovědnost bývalý a po něm i současný generální ředitel pošty Roman Knap. Už dva dny se mu snažím dovolat. Marně. V roce 2016 byl průměrný plat zaměstnanců České pošty (vč. vedení) 21.841 korun. Bývalý ředitel Elkán měl smluvní plat až 8,015 milionu korun ročně. Při odchodu dostal „zlatý padák“ ve výši 8,5 milionu. Pět nejvyšších manažerů pod generálním ředitelem, ředitelé divizí, mají 175 tisíc korun měsíčně pevný plat a ročně si každý z nich může při splnění úkolů sáhnout až na 4,2 milionu včetně odměn. Vedení České pošty má cca 1 800 lidí ve smluvních mzdách, všichni berou kolem sto tisíc.

Jak jsem uvedl, vložil jsem do kampaně, kterou intenzívně vedu sedm měsíců, téměř půl milionu z úspor. Vím, je to málo vzhledem k tomu, kolik je třeba do kampaně investovat, ale naše strana nemá pro každého kandidáta potřebné 1,2 – 2 miliony na senátní kampaň, jako je mají parlamentní strany. Snažil jsem se (i když to dost dobře nemá takový efekt), chybějící finance nahradit prací. Poslední, co mělo kampaň završit, bylo oslovení lidí letáky do schránek, které dost pravděpodobně mohly rozhodnout, zda budu moci pracovat alespoň v Zastupitelstvu MČ Prahy 8. Vidíte ten paradox? Investoval jsem téměř půl milionu a více jak půl roku práce do toho, abych mohl zdarma čtyři roky pracovat pro obvod, ve kterém žiji a mám jej rád. Zaplatil jsem za tisk a roznos 95.623,- Kč, které jsem vyhodil z okna, stejně jako ostatní peníze, vložené do kampaně. Zaplatil jsem částku, ze které žije naše rodina minimálně čtyři měsíce. Částku, která je možná tak platem generálního ředitele za tři dny.

Napsal jsem bezpočet článků, natočil více jak dvacet videí, denně jsem byl mezi lidmi po celé Praze 8 a ptal se, co potřebují, co je trápí. Většina kandidátů vtlouká lidem do hlav svá moudra a sliby, leckdy nereálné. Já se ale ptám lidí, co potřebují. Neslibuji skoro nic, jen poctivou práci. Slibuji dlouhodobě jen to, že se budu zasazovat o zachování suverenity a samostatnosti naší země a bojovat dostupnými prostředky proti diktátu Bruselu a proti ilegální, organizované, sociální migraci. Několika sdružením jsem slíbil pomoc, například lidem v oblasti ulice V Holešovičkách, kteří jsou desítky let terorizováni hlukem a smogem a nikdo to neřeší. Plnění mých slibů neovlivní to, jak dopadnou volby. Budu pomáhat bez ohledu na výsledek voleb i v případě, že nebudu nikam zvolen. K tomu velmi pravděpodobně díky České poště dojde.

Česká pošta je klasickým příkladem toho, jak to vypadá, pokud se stát řídí jako firma. Jak to vidím, tak ANO, bude hůř. Možná ministr zase odvolá generálního ředitele České pošty po pár měsících ve funkci a ten dostane milionový „zlatý padák“. Přijde jiný a nezmění se nic. Prostě, občan tohoto státu je tu jen na to, aby držel pusu, platil daně a chodil k volbám. Jak jsem psal, Česká pošta je typickou ukázkou, jak to vypadá, když se stát řídí jako firma. Ředitel bere miliony, vedení statisíce a desítky tisíc zaměstnanců berou mzdu, která je spíše almužnou. Výsledek? Firma v rozvalu.

Prosím tímto obyvatele Prahy 8, aby mi prostřednictvím kontaktu na mém webu napsali, zda moje letáky obdrželi či nikoli, a připsali ulici. Prosím kandidáty všech politických seskupení z celé republiky, aby mi napsali své zkušenosti v této oblasti s Českou poštou, protože je třeba, abychom se ozvali všichni a případně podali společnou žalobu. Prosím, kontaktujte mne ZDE.

A letos naposledy k volbám? Kandidáti na Vás chrlí ve volební kampani svá moudra a sliby. Já to nedělám a odpovídám na dotazy a otázky. Snažím se reagovat na to, co lidé chtějí, ne jim vnucovat svůj názor. A proto se Vás ptám, co potřebujete - napište ni. Kontakt je na mém webu. Bez ohledu na výsledek voleb se budu za věci, které potřebujeme, prát.

Šťastnou ruku u voleb a než se rozhodnete, podívejte se, co dělali ti, co dnes slibují.

Michal Malý

Člen ReV Strany svobodných občanů, člen Liberálně-konzervativního křídla Svobodní Plus

protože usiluji o zachování suverenity a nezávislosti ČR, usiluji o skutečnou svobodu našich občanů: kandiduji do Senátu ve volebním obvodě 23 - Praha 8 pod číslem 9

O nás musíme rozhodovat sami! Jde o naši zemi a budoucnost našich dětí. Prosím, podpořte Deklaraci nezávislosti České republiky

