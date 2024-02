reklama

Chtít za pohotovost poplatek 2000 korun je šílenost, ač skutečně dochází k tomu, že někdy lidé využívají pohotovosti místo praktického lékaře. Návrh některých nemocnic je nereálný. Takové zvýšení poplatku by vedlo k tomu, že by pohotovost nemohli využít ani ti, kteří ji skutečně potřebují a mohlo by to mít fatální následky.

Chápu zdravotníky, že jsou vyčerpaní zneužíváním pohotovostí, ale je nutné hledat řešení, které neohrozí životy pacientů.

Karla Maříková SPD



