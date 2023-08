Maříková (SPD): Dominátor v reakci na Šuláka

reklama

„Nevím, co mají v hlavě ti, kteří hokej nikdy nehráli. O tom, co se honí hlavou Haškovi, to platí tím spíš,“ prohlásil Šulák na adresu Dominatora, jenž dlouhodobě zastává názor, že pokud ruští sportovci neodsoudí ruskou válku a zločiny, a nebudou podle toho i veřejně vystupovat, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani příští rok na LOH v Paříži.

Nyní Hašek v reakci na Šuláka nevolil tak ostrá slova jako trojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina, svůj konzistentní postoj k Rusku ale vyjádřil jednoznačně.

„Libore, Vaše práce vytváří hodnoty v zemi nepřítele a on ty hodnoty používá proti nám a našim spojencům. Kvůli Vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečí a bude zabito více Ukrajinců,“ napsal Hašek na sociální síti X (dříve Twitter).

