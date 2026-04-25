Maříková (SPD): Jednotná Evropa: síla, nebo ztráta identity?

Článek byl převzat z Profilu Karla Maříková - Jednotná Evropa: síla, nebo ztráta identity?
Na debatě Deníku.cz v Litomyšli Petr Pavel uvedl, že podporuje myšlenku Spojených států evropských. Tento koncept, počítá s federalizací evropských zemí do jednoho celku, podobně jako fungují dnešní Spojené státy americké.
Tvrzení, že „Spojené státy evropské“ jsou téměř nevyhnutelné, není jen akademická úvaha. Je to politický signál, který by neměl zapadnout. Když Petr Pavel mluví o federalizaci Evropy jako o „pravděpodobně jediném řešení“, posouvá debatu z roviny možností do roviny hotové věci. A právě to je problém.
Evropská integrace byla vždy prezentována jako proces založený na souhlasu členských států a jejich občanů. Nikdy ale nedostali lidé přímou otázku, zda chtějí přeměnu Evropské unie v jeden federální celek. Přesto se dnes čím dál častěji mluví o tom, že jiná cesta vlastně neexistuje.
Argument o nutnosti „mluvit jedním hlasem“ zní na první pohled logicky. V době rostoucího vlivu velmocí, jako jsou USA nebo Čína, se Evropa může zdát roztříštěná. Jenže centralizace moci není automaticky řešením. Naopak může znamenat oslabení demokratické kontroly a větší vzdálenost mezi rozhodováním a občanem.
Evropa nikdy nebyla silná díky jednotě v rozhodování. Její síla vždy spočívala v rozmanitosti, konkurenci myšlenek a schopnosti jednotlivých států hledat vlastní cestu. Přenesení klíčových pravomocí na nadnárodní úroveň by tuto dynamiku zásadně změnilo.
Debata o budoucnosti Evropy je legitimní a potřebná. Co ale legitimní není, je vytvářet dojem, že výsledek je předem daný. Označovat zásadní politickou změnu za „nevyhnutelnou“ znamená obcházet samotnou podstatu demokracie a to svobodnou volbu.
Otázka tedy nestojí tak, zda Evropa bude silná. Otázka zní, jakým způsobem této síly dosáhne a kdo o tom bude rozhodovat. Pokud má mít tak zásadní krok, jako je federalizace, skutečnou legitimitu, nemůže vzniknout shora. Musí vzejít zdola, od občanů, kteří ponesou její důsledky. Bez jejich souhlasu nejde o sjednocení. Jde o vnucený směr.
