Maříková (SPD): Potrefená husa se vždycky ozve

Není nic horšího, když politik využívá své bohulibé funkce k politickému boji a přitom je sám ve střetu zájmů a navíc si jako rukojmí vezme děti, seniory a postižené občany. Z politiky se pro některé lidi stal byznys a i proto jsem ráda, že nejsme svým postavením ve střetu zájmů a nemám žádné podnikatelské aktivity, pro které by mohlo být využito mé postavení. Moji političtí konkurenti tak mohou jen vytrhávat věty z kontextu, mediálně to zneužívat a trapně posílat udání.

Žijeme v době kdy politici se budou brzo bát cokoliv říct, jelikož v rámci politického boje musejí čelit udávání, trestním oznámením, různým prohlášením a tlaku organizací, za kterými se skrývá opět politická vůle. V našem Karlovarském kraji se to stává už zvyk. Za cíl to má jediné, politika degradovat, zničit, postavit proti němu veřejnost a ostatní politiky odradit.

Podnikatel v sociálních službách, zároveň předseda Komise pro sociální oblast Karlovarského kraje, která doporučuje Radě Karlovarského kraje ke schválení dotace a finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb v Karlovarském kraji tedy i jemu, předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb a zástupce hnutí HNHRM v Karlovarském kraji, tedy mém volebním kraji Pavel Bráborec prostřednictvím své bohulibé funkce v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, kde působí v Karlovarském kraji jako předseda vydal prohlášení, které vzhledem k tomu, že je také představitel politického subjektu HNHRM v kraji lze využívat k politickému boji.

Je dost smutné, že pan Bráborec (HNHRM) a novináři si vzali za rukojmí děti, zdravotně postižené občany a seniory, kteří jsou nejbezbrannější skupinou a z mého pohledu by potřebovali právě finanční prostředky, které putují v neziskovém sektoru jinam než na pomoc potřebným. Pan Bráborec (HNHRM), který je podnikatel v sociálních službách zároveň předseda Komise pro sociální oblast Karlovarského kraje, která doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit dotace a finanční prostředky právě pro poskytovatele v sociálních službách, tedy i jemu a jeho subjektům, vytrhává vše z kontextu. Jeho snaha o zviditelnění a využití čehokoliv je nepřehlédnutelná. Pan Pavel Bráborec (HNHRM) jako politik moc dobře ví, kdy je nebo není možné hlasovat o přerozdělování peněz a je si tedy vědom, že tomu nemohlo ani být při projednávání bodu krize ve zdravotnictví, přesto využil neznalost veřejnosti k manipulaci, že by tomu snad mohlo právě v tomto bodě dojít a určitě také ví, že neziskový sektor nejsou jen sociální služby.

Zoufalý krok, kdy se schovává za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb kde je v Karlovarském kraji předsedou, aby sám sebe zviditelnil a udělal jakož to podnikatel v sociálních službách ze sebe chudáka a ze mě někoho kdo chce odebrat jeho podnikatelským subjektům peníze je natolik viditelná, že ji snad jen slepec nepřehlédne. Posílání pak tohoto prohlášení novinářům už toto jen potvrzuje.

Určitě nemám v úmyslu rušit sociální služby a pokud pan Bráborec (HNHRM) sleduje také hlasování zastupitelstva Karlovarského kraje, což by jako politik měl, tak určitě ví, že jsem vždy jakékoliv investice a dotace do sociálního sektoru a služeb v Karlovarském kraji podpořila a to bez ohledu na to, zda šlo o poskytování jeho služeb a neměla jsme nikdy potřebu pohlížet na to politicky, že je zástupcem politického subjektu, zároveň podnikatel v sociálních službách a zároveň předsedou Komise pro sociální oblast Karlovarského kraje, která schvalování těchto finančních prostředků subjektům poskytující sociální služby (tedy i jemu) doporučuje a on je tedy ve střetu zájmů. Přijde mi tedy tento krok dost nesolidní a trapně zoufalý.

Karla Maříková SPD



Zajímavé na tom celém je, že jsme nezaregistrovala takovou aktivitu pana Bráborce (HNHRM), když paní ministryně financí přišla s návrhem změnit pravidla pro vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu. Peníze na "měkké projekty" by žadatelé čerpali ne předem, ale zpětně. Neziskovky by v tomto jejím návrhu doslova vyhladověly. Možná to bude tím, že paní ministryně není z volebního kraje pana Bráborce tedy Karlovarského.

Jak sám pan Bráborec určitě jako poskytovatel sociálních služeb ví, tak neziskovými organizacemi protéká mnoho peněz a velká část z nich neputuje na pomoc potřebným a to by se mělo zcela jistě změnit. Místo toho je vysloveně některé organizace zneužívají.

Nedávno jsme četla starší rozhovor se spoluvlastníkem EBM Group Ľubomírem Vaisem, který uveřejnil portál idnes.cz (zdroj níže) s názvem Byznys se službami pro seniory roste. Pan Vais se zde vyjadřoval k neudržitelné situaci v neziskovém sektoru. „ Není udržitelné dotovat plošně nezisková zařízení, zatímco klienti soukromých jsou z podpory vyloučeni. Sociální dávky by měly jít za pacientem, s ohledem na jeho individuální potřebu a sociální situaci. Stát to vyjde levněji - už proto, že soukromý sektor funguje efektivněji než státní. Také by do budoucna měly péči o tyto pacienty ve větší míře hradit zdravotní pojišťovny.“ Řekl spoluvlastník EBM Group Ľubomír Vais.

Možná, že toto by vyřešilo jak nedostatek peněz, tak neudržitelnou situaci v sociálním sektoru. Je však nutné otevřít diskuzi na toto téma, ze které je pak možné najít řešení. Většina politiků se tohoto tématu ovšem bojí, protože právě různé organizace jsou schopny brát určité skupiny jako rukojmí a vyvíjet společenský tlak jak to vidíme nyní.

Doufejme, že politici se nenechají podobnými zoufalými kroky některých politiků odradit vyvolávat diskuzi k ožehavým tématům. Udávání a vydávání prohlášení přes různé organizace je jen známka slabosti takového politika zvláště pokud je sám podnikatelem v oblasti, které se to týká.

