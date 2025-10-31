Maříková (SPD): Spolek Kaputin hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky

Spolek Kaputin, který teď hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky, by si měl uvědomit jedno: vlastenectví není hanba a odstranění cizí vlajky z Národního muzea není projevem nenávisti, ale respektu k české státnosti. Kdo to nechápe, ten si plete solidaritu s podřízeností.
Vlajka cizího státu nemá co dělat na národní instituci, která má reprezentovat českou historii, kulturu a identitu, ne momentální geopolitické sympatie vlády. Národní muzeum patří všem občanům České republiky. Je to symbol české státnosti, nikoliv vitrína pro zahraniční vlivy. Státní budovy mají být neutrální, jednotící, ne rozdělující.
Národní muzeum má nést jedinou vlajku a to českou!
autor: PV