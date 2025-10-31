Maříková (SPD): Spolek Kaputin hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky

31.10.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spolku Kaputin.

Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Spolek Kaputin, který teď hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky, by si měl uvědomit jedno: vlastenectví není hanba a odstranění cizí vlajky z Národního muzea není projevem nenávisti, ale respektu k české státnosti. Kdo to nechápe, ten si plete solidaritu s podřízeností.

Vlajka cizího státu nemá co dělat na národní instituci, která má reprezentovat českou historii, kulturu a identitu, ne momentální geopolitické sympatie vlády. Národní muzeum patří všem občanům České republiky. Je to symbol české státnosti, nikoliv vitrína pro zahraniční vlivy. Státní budovy mají být neutrální, jednotící, ne rozdělující.

Národní muzeum má nést jedinou vlajku a to českou!

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
Článek obsahuje štítky

SPD , Maříková

Souhlasíte s vyvěšením ukrajinské vlajky na Národním muzeu?


Mgr. Barbora Rázga byl položen dotaz

Co myslíte tou moderní a živou Prahou?

Podle mě je Praha krásná právě tím, že je historická a nejsem pro, aby se tu stavěli třeba moderní mrakotrapy apod. Taky si nemyslím, že je v Praze málo živo, podle mě je tu mnohdy naopak živo až moc a turisti tu dělají bordel, opíjí se, hulákají.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

