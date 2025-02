Marková (BPP): Ekonomická kapitulace Evropy.

EU je na tom celkově podobně blbě, ale my jsme i v té EU na tom skoro nejhůř. Hned po Irsku. Zase to odskáčeme (napadá mě lepší slovo) nejvíc. A víte proč? Protože nám tu pořád cpou, jak je super být proexportní ekonomikou, jak je perfektní, že můžeme Německu dělat roboty a montovny. Tak jako není. A to naštěstí ti lumeni alespoň ještě neprosadili zavedení eura.



Ono by nás to samozřejmě zasáhlo vždycky. O tom ani potom. Ale teď nás to zasáhne fatálně a mrskne nás to do recese a krize nevídaných rozměrů. Proč? No protože my v recesi a krizi už jsme. My se potápíme sami a to, že se odrazíme ode dna se jaksi nedá za stávajícího směru kormidla čekat. Jedině bychom to v Bruselu a doma všechno vykopali na krásnou bruselskou a českou dlažbu, a začali tak nějak znovu a lépe.



My jsme se zařízli Green Dealem. My jsme si zničili průmysl. Teda ještě ne úplně, ale těmi cly ho dorazí Donald. A víte co nás prý má zachránit? No to, že se pokusíme vyjednávat o tom, že veškeré suroviny budou už jen americké a navýšení na 5 % HDP na obranu budou také americké zbraně. Nebudeme na to mít. Takže jestli nás Rusko vydíralo, tak teda nevím, co je toto. Toto není vyjednávání, toto je poprava a potrava pro americký rozpočet. Máme jedinou šanci se zachránit. Fakt jedinou. Začít myslet ekonomicky a ne ideologicky. A začněme jako Trump. Hned!

- Vykopejme všechny politické neziskovky rychlostí dobře napřáhnuté kanady a zastavme jejich financování byť jedinou korunou z našeho rozpočtu. Nikdo, kdo chodí na kafe obden na cizí ambasádu nám nebude říkat co máme dělat.

- Zastavme Green Deal. Ne žádná transformace a podobný kecy lidí, co chtějí reformovat nereformovatelné. Konec. A vyházet všechny manažery, kteří se na tom podíleli. Politiky si ve volbách musíme vyházet sami.

- Je mi líto, ale ekonomické zájmy musí být nade vše. Dlouhodobé ekonomické zájmy. Žádná levná energie pro Německo. Dostavíme Dukovany, budeme mít dost. Levná pro nás. Draze budem prodávat, co zbyde. Sorry jako. Vy jste si stavěli větrníky.

- Kdo tu podniká, bude tu taky danit. Nezajímají mě optimalizace bank a podobný korporátní fígle. Máte tu levnou energii, to vám bude muset stačit. Myslíte, že odejdou?

- Nebude trh v Americe? Tak holt bude na východě. Znovu začněme obchodovat s Ruskem. My jsme to nechtěli, ale co jako. Ta válka stejně jednou skončí. Ten trh je hladový a jestli to nebudeme my, bude to Číňan. Rusku neuškodíme.

- Napálí nám Amerika suroviny? No tak holt vymeteme pavouky z trubek směr východ. Že nám to Ukrajina stopne? Ale jděte. Už krásně couvá, a žádné zavírání kohoutů nebude. Budeme brát tam, kde to bude výhodnější.

- Cokoliv se dá vyrobit a prodat doma, vyrobme to. Už žádné pobídky pro zahraniční firmy.

To by myslím pro začátek stačilo. Jinak z nás budou otroci. A to takoví, že budeme závidět česačům bavlny. Tak se sakra vzpamatujme!