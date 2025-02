Marková (BPP): Když si armáda začíná dělat co chce. Kód Charlie, díl druhý. Až k Hradu

Takže si to shrňme. Jste člen iniciativy, která dodává na Ukrajinu drony, které někde nějaká jiná soukromá firma nakupuje, posléze čímsi vybavuje, a dvakrát tak draho vaší iniciativě prodává. Iniciativě, která má na kontě v řádech stovky milionů korun od různých dárců. Pomiňme, že nechcete říct, čím že je to konkrétně vybavuje, nechcete ukázat transparentní účet, a jen všude vyřváváte, jak jsou na vás všichni oškliví a metáte trestní oznámení pro pomluvu o sto šest. Můžete všechny pomluvy lehce vyvrátit, ale neuděláte to. Ze „záhadných“ důvodů.

Každopádně máte ty drony, a potřebujete je někde testovat. A protože jste náčelník Generálního štábu Řehka, není nic snažšího. Prostě si třeba vyzvednete Semtex a vyfičíte je s kámoši na svou domovskou 601. na Hamry trochu proletět. Protože kolem této iniciativy jsou vůbec tak nějak všechno kámoši, kteří u speciálů byli, přijde to všem cajk. Ale není. Nic není cajk, protože si jako soukromá armáda nemůžete dělat co chcete, kde chcete. Vy si ovšem myslíte, že jo. A přesně proto, že si myslíte, že můžete všechno, použijete Armádu České republiky nejen jako pokusného králíka na ty svoje dronečky, ale taky jako taxík. Taxík, který vám ten dronový byznys dopraví zdarma na místo určení. Do válečné zóny. Na území cizího státu. A aby se to podařilo, a nikdo zbytečně nekecal a nic nezkoumal, potřebujete krytí. Ideálně diplomatické krytí. Takže kromě toho, že už teď zneužíváte kde co, ještě si na tajňáka, bez vědomí ministra obrany, pořídíte diplomatické pasy. Aneb nebylo by špiónů, kdyby nebylo diplomatických pasů. A protože si pořád myslíte, že můžete všechno, protože jste přeci ti kluci od 601. zařídí vám je kdo? No proti podpisu velitel speciálních sil Miroslav Hofírek.

A tak se naši vojáci ocitli na soukromé vojenské misi, pro soukromý subjekt, za peníze daňových poplatníků, vědomi si všech rizik s tím pro naši zem spojených, zcela bez vědomí ministryně a schválení parlamentem. Partyzánská akce jako prase. A protože jako občan čekáte, že toto přece není možné, protože přece tu máme ještě parlamentní demokracii a ne vojenskou juntu, očekáváte, že za to pan Hofírek dostane při nejmenším pořádný kartáč. Jenže se pletete. Sám armádní generál soudruh prezident poskytne totiž krytí tomuto krytí.

Znovu opakuji, že bez souhlasu obou komor parlamentu nemůže být žádný český voják do zahraničí vyslán! A je smutné, že se k tomu zřejmě zneužívaly diplomatické pasy za tichého souhlasu nejen náčelníka generální štábu, ale i hlasitého právě pana prezidenta. Vynikající. Ke kauze se samozřejmě již vyjádřil i další účastník této iniciativy, hlavní komunikátor Otakar Foltýn, který všechno považuje za naprosto v pořádku, a ty kteří s tím nesouhlasí by jistě nazval dle svého modu operandi sviněmi. Ale abych byla přesná, budu ho citovat. Je to totiž ještě lepší. „Samotný fakt, že v tom někdo problém vidí, je pro mě šokující a neuvěřitelný.“ Člen vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn. Ano. Foltýnovi nepřijde neuvěřitelné to, že si tady někdo hraje na Prigožina a dělá si s bezpečností naší země co chce. Že si vysílá vojáky na zahraniční mise, že zneužívá vojenské prostory pro soukromé účely a že obchází svého ministra obrany. Jemu přijde neuvěřitelné to, že to někomu vadí. Tak co jsme? Nějaká Burkina Faso nebo co? Kdo tu teda vládne?