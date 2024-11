Marková (BPP): Němci neumějí dělat malé chyby

Náš trh práce je sice stále poměrně v pohodě, čísla nezaměstnaných jsou jedny z nejnižších v Evropě, ale. Velké, veliké ALE. Tahoun naší, nejprůmyslovější země Evropy je logicky ten průmysl. A tam už se propouštělo celkem dramaticky. Dramaticky v porovnání s tím, jak to bylo kdy v minulosti.

Německo jede plnou parou hlavou do zdi, a tak i zakázky naším firmám ubývají, a podniky se proto zbavují tisíců lidí. Podle Českého statistického úřadu odešlo ze zpracovatelského průmyslu v druhém kvartálu letošního roku v porovnání s loňskem přes dvacet tisíc pracovníků. A to už je docela mazec, protože to je evidentně jen začátek. Jak dlouho budeme schopni takovou masu lidí umisťovat jinde, toť zásadní otázka.

Ale k meritu věci. Za vším je samozřejmě ta pověstná německá schopnost dotáhnout všechno do konce, byť je to sebedestruktivnější. Tady nasadili Green Deal, povinnou elektromobilitu, zároveň si ovšem zařízli všechny zdroje levné energie, kteréžto ceny vystřelila jako Elon do vesmíru, a nehodlá se vrátit. Dále si v rámci Unie zasankcionovala dostupné suroviny na výrobu baterií do těch elektroaut a všech těch elektrických pitomin do nich, které nejenže nepotřebujeme, ale většinu z nich tam mít ani nechceme.

Ale soudruh se neptá, soudruh koná, A jako vždycky koná úplně blbě. A teď ještě pro jistotu EU zaclila levné dovozy z Číny, čímž definitivně zasklila vývozy tam. Protože naštvaný Číňan je nekompromisní Číňan.

A protože zázraky se nedějí, tak minulý týden vedení koncernu Volkswagen oznámilo, že čistý zisk za třetí čtvrtletí poklesl na 1,57 miliardy eur, ze 4,34 miliardy loni. To je krásných cca 64 procent. Tak to jen abychom věděli, co nás čeká. Elektromobilita netáhne a vlastně jediné, co na ní táhne, jsou nesmyslné dotace, které nesmyslnost celého nesmyslu opravdu nezesmyslní. Jsou to jen další vyhozené peníze ve jménu ideologie několika šílenců, kterým se ovšem i vysocí manažeři báli říct ne. Tak teď to mají a zaslouží si, aby je to smetlo.

Ovšem problém je, že to smete i nás. Sakra se nám vrátí status kolonie. Německo má silné odbory, ty si leccos vydupou. My máme Středulu. Takže asi tak. My si nevydupeme jako obvykle nic. I tak prý budou v německých závodech propuštěny desítky tisíc zaměstnanců. A těm, co zůstanou, poklesnou mzdy o deset až osmnáct procent. Takže jak to bude u nás, můžete hádat. Stačí jednou.

Jak z toho ven? No blbě. Když si vytvoříte pozici ukňouraného poslušného ratla, který se odplazí makat pokaždé, když na něj někdo zařve, jako Verhofstadt na Fialu, tak jste holt pořád podřadný ratl. Jediná cesta je odmítnout celý tenhle nesmysl jménem Zelená blbost, který je všechno, jen ne skutečná ochrana přírody.

Odmítnout zákaz spalovacích motorů. Skopnout z vládních piedestalů ty pitomce, co nám zařídili nejdražší energie v Evropě a ruinovat vlastní podniky jim přijde jako zábavný koníček. Nás to položí. My nejsme silné Německo. Ratlové nikoho nezajímají.

Takže na co čekáme? Proč? Jít vlastní cestou už teď přestává být horší, než kolektivně směřovat ke katastrofě. Možná si při výskoku z toho vlaku přelámeme nohy, ale nárazem do zdi si zcela jistě srazíme vaz.