Mašek (ANO): Četli jste to? Vyloučit prý nelze nic

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na možné zapojení NATO do konfliktu na Ukrajině

reklama

Na vyslání spojeneckých vojáků na Ukrajinu podle Macrona shoda není, „vyloučit však nelze nic“. Já jen dodám, že zběhů z Ukrajiny je nejen u nás, ale v celé Evropě dost. Stačí, aby se vrátili domů a bránili svoji vlast? Poslat je zpět, na to nemají evropští lídři koule.

Teda že zrovna Macron, Putinův a Merkelové starej kámoš, chce vtáhnout Evropu do války, to je zajímavé. Neuvěřitelné, co se právě děje.

Lidi, probuďe se, to fakt není přiblblej seriál na ČT, to je realita. A vtahují nás do ní politici, které jsme si zvolili. Bohužel se mezi ně řadí i Fiala a Tusk. Tak premiéři V4, vy fakt chcete válku? Jednáte, tak u toho myslete hlavně na zájmy obyvatel svých zemí. Ti preferují mírové řešení.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Americká FBI už informace o střelbě na FF UK má? My ještě ne Mašek (ANO): Chvíli vidíte peníze ve své peněžence, a hned poté, abrakadabra, všechno je fuč Mašek (ANO): Pane Vondro, tohle už je moc Mašek (ANO): Začerněná zpráva nenaznačuje, že bychom to pochopili všichni stejně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama