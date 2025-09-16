Mašek (ANO): Čím větší prů*er, tím víc mrtvol kolem

Když se šetřil Dozimetr – byli mrtví. Když padla kampelička – byli mrtví. A teď IKEM? Hlavní svědek, či dokonce podezřelý, náhle umírá! To už je český folklór. Úmrtnost aktérů, kteří se dostávají do kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, se skokově zvyšuje oproti běžným občanům v téže věkové kategorii.
Platí jednoduché pravidlo: čím větší průser, tím víc mrtvol kolem něj. A nikdo se nediví. Všichni dělají, že je to normální.
A teď k poslední zmíněné kauze – perla: šéf IKEM Stiborek se těsně před smrtí schází s lékařem Netukou, poradcem premiéra Fialy. Ne v nemocnici. Ne na úřadě. Ne v kanceláři. Ne v restauraci. Dokonce ani ne v parku či na jiném standardním místě pro schůzku. Schází se nazí v sauně. Ano, čtete správně – NAZÍ V SAUNĚ. To přece dělá jen ten, kdo „nemá co skrývat“, že?
Jenže po téhle „nahaté poradě“ měl ředitel Stiborek říct, že na černé fondy ODS opravdu kašle. A vzápětí? Bum. Konec. Končí nejen jako ředitel IKEM. ODS samozřejmě zakřičí „komplot“. Jenže kolik „komplotů“ ještě unese jedna strana?
Vždyť modří ptáci jsou historicky přilepení skoro ke každému korupčnímu skandálu – jak žvejkačka. A tihle lidé nás teď chtějí přesvědčit, že jsou čistí jak lilie. Haha. Vláda se tváří jako lepší alternativa k Babišovi, ale dělá totéž, co kmotři v devadesátkách. Jen v dražších oblecích.
A Fiala? Ten měl ODS očistit. Ve skutečnosti jen pokračuje v Klausově modelu: „Rozdáme si republiku mezi kámoše.“ Ale Petře, devadesátky jsou dávno pryč. A voliči? Unavení, rezignovaní, radši zavírají oči. Proto to pořád prochází. Proto to vždycky skončí stejně: černé fondy, mafie a mrtví, kteří se ztratí z vyšetřování.
Vyvolení v ODS jsou pořád stejní, jen už nevoní po levném cigáru, ale po italské kolínské. Podstata se nemění: ovládnout, rozdělit si, zakrýt, obvinit ostatní. Jojo, modří ptáci – národní symbol korupce. Na jedné misce vah STAN s černým financováním a Dozimetrem, na druhé ODS s Kampeličkou, IKEM a Bitcoingate.
Dokážou to všechno ti „spojenci“ ještě vyvažovat s úsměvem až do voleb?
autor: PV