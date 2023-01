Mašek (ANO): Já prostě ty výsledky po tom roce nevidím

reklama

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře,

budu opět velice stručný. Připomenu, že jsme si teď tady povídali o nedostatku zdravotnického personálu a možnostech jeho řešení. Já chci jenom říci, že se to prohlubuje kupodivu a že praktičtí lékaři pro dospělé i praktičtí lékaři pro děti jsou dneska ze 40 % ve věku mezi 60 a 80 lety. Když dneska skončí praktický lékař, tak 3 tisíce lidí má problém se kapitovat někde jinde u někoho jiného. Prostě ti lékaři nejsou. Ty doby, kdy se prodávaly ordinace respektive kartotéky, už jsou dávno pryč.

My jsme se pro to snažili něco udělat. Za naší vlády se skutečně o 20 % navýšily počty studentů lékařských fakult. Zároveň s tím šlo tímto směrem 7 miliard ze státního rozpočtu, čili to jsou hmatatelné kroky. Akce Studuj zdrávku vrátila studentky na zdravotní školy. Zvýšení platů u sester na 1,6násobek, u lékařů na 2,7 násobek z celostátního průměru znamenalo, že ti lidé se tady stabilizovali, že u nás Slováci skutečně pracují. Ale zaznamenali jsme všichni, že na Slovensku po hrozbě stávkou se výrazně zvýšily platy lékařského personálu a Slováci budou odcházet. A vy jste říkali, že víte, jak na to, říkali jste to v řadě oblastí. V rámci pětikoalice máte i Piráty, kteří měli heslo Hrrr na ně, pusťte nás na ně a podobně.

A vy jste se tak cítili. Ale my vidíme, že ve všech oblastech vám to nějak úplně nevychází. Nebudu se dotýkat energií, inflace a řady jiných věcí, jiných rezortů, ale to, čemu trošku rozumím, a je to zdravotnictví, tak já tady prostě ty výsledky po tom roce nevidím. Jsou to sliby, jsou to vize, možná za tři, za šest let, jednáme o tom pracovní skupiny. Dneska mám připravené nějaké ústní interpelace na vás, pane ministře, ale prosím, je potřeba v tom rezortu opravdu přidat.

Děkuju.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Zavdáváme malinko na možné budoucí personální problémy Mašek (ANO): Čekací doba je pro pacienty často rozhodující Mašek (ANO): Kauza, která byla vždy načasována do období vyvrcholení předvolebních kampaní Mašek (ANO): Tak se nám ta lidovecká strana vybarvuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama