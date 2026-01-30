Mašek (ANO): Jde jen o to, že prohráli volby

Pět opozičních stran s teatrální vážností vyhlásilo hlasování o nedůvěře vládě. Podpisy prý nasbírají ve středu. Důvod? Premiér se údajně „nedostatečně distancoval“ od ministra zahraničí. Upřímně – ať by udělal cokoliv, tenhle cirkus by spustili stejně.
Ten scénář měli připravený dávno! Nejde o hodnoty, nejde o stát, nejde o lidi. Jde jen o to, že prohráli volby a neumějí to rozdýchat. Tak teď budou blokovat sněmovnu, brzdit práci a paralyzovat stát, zatímco se budou tvářit jako zachránci demokracie. Ve skutečnosti dusí všechno, co by mohlo občanům reálně pomoct.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Premiér správně řekl, že tyhle veřejné přestřelky berou čas na řešení skutečných problémů. „Tento způsob veřejné debaty nepomáhá.“ A má pravdu. Tohle není politika, to je hospodská rvačka, přenesená do parlamentu.
Vláda nemá zájem na zákopové válce s Hradem. Spory mezi ústavními činiteli se mají řešit jednáním, ne přes mikrofony a titulky. Ne hysterickými výkřiky, ne tímhle pubertálním divadlem. A klidně až se prezident vrátí z dovolené.
Řekněme si to otevřeně, vláda má většinu. Tohle hlasování nemá šanci projít. Jediné, čeho opozice dosáhne, je několik dní zablokované sněmovny. Zastavené zákony. Zastavené řešení problémů lidí. Jen proto, že neumějí přijmout porážku.
Je to zbytečné. Je to hloupé. Je to bezohledné. Ve sněmovně se mají řešit ceny energií, bydlení, bezpečnost, zdravotnictví, ne SMSky kamarádů prezidenta! Místo práce tu máme politickou šikanu. Místo odpovědnosti uražené ego.
Tohle není služba veřejnosti. Tohle je obyčejný politický b…. a účet za něj zaplatí všichni!
