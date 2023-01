Mašek (ANO): Je to tragédie. Ale vy jste to všechno zalil sluncem. Zcela mimo realitu

reklama

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, ke kolegovi Letochovi, vaším prostřednictvím, my spolu sedíme v bezpečnostním výboru, část jeho projevu k činnosti vlády, všechno to bylo zalité sluncem, všechno to nemůže být lepší, ale já bych šel k tomu bezpečnostnímu výboru. Tam pan poslanec Letocha, vaším prostřednictvím, přiznal, že jako opoziční poslanci tam trošku panu Rakušanovi zatápíme, ale ono to je málo platné, pan Rakušan nedbá. Pana Rakušana jsme už v lednu loňského roku upozorňovali na problémy kolem registrace Ukrajinců, vy jste to asi tady omylem nazval náborem Ukrajinců, ale šlo o migrační vlnu, která se zvládla, ale ne díky ministrovi, ale díky obcím, krajům a jednotlivým občanům. Takže to je třeba si zopakovat.

Dále jsou tam věci, které se prostě evidentně nedaří ministrovi, nechám všechny ty skandály STANu, prostě zametání stop po korupčním hnutí a všechno co se tam děje, reorganizace NCOZ a věci související, mizerná personální práce. Připomeňme si pana Mlejnka, připomeňme si pana Knapa, odvolávání na dálku, potom zůstal na té poště, do pošty dolévání peněz - prostě zavřela se voda. Je tam kupa věcí, které se vám nedaří. Policie rozvrácená, deficit 6 tisíc policistů se prohloubil o další tisícovku. 2600 policistů odešlo v loňském roce, je to o 400 % víc. Docházejí peníze na přesčasy. Zevnitř policie zní, že v březnu nebude na přesčasy. Klesá úroveň služby policie na veřejnosti. Prostě je to tragédie. A vy jste to všechno zalil sluncem, je to prima, zatleskáme si. Prostě je to, pane kolego, špatně. Nedaří se vám, nedaří se této vládě a vaše vystoupení bylo takové vystoupení jako z Marsu, úplně odtržené od reality. Děkuji.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec

