Mašek (ANO): Letošní rok v kostce. Upřímně, moc veselé čtení to není

Zdravím všechny,

tak tu máme letošní rok v kostce. No upřímně, moc veselé čtení to není. Je to jen výběr z bobulí, na které jsme upozorňovali jak zde na FB nebo v Poslanecké sněmovně …psát o všech "úspěších" vlády se moc nedá, to by dalo na knihu.

5.1. - Budeme skutečně 2x týdně testovat děti ve školách a zaměstnance v práci?

6.1. - Antigenní testy budou určovat i karanténu, je to stejné jako s tím slibem, že zruší ON a pro vstup do restauraci vrátí do hry PCR testy.

7.1. - " Říkám to stále dokola. Máme málo objednaných testů. SSHR vypsala až včera výběrové řízení na další 2 miliony.!"

9.1. - Z Kypru přistane ve STANu pár zlaťáků od dvaceti firem s českým IČO, ale neznámými vlastníky.

A ono je to v pořádku.

Ty neprůhledné finance nemá ministr vnitra a předseda STAN v jedné osobě, komu vrátit?

Tak hlavně, aby nezapomněl, komu projevit vděčnost.

10.1. - Tiskovka Rakušana k pracovní karanténě, " jasně a úderně“:

Jak to bude fungovat nevíme …. až co řekne Válek.

Jaké profese to postihne nevíme …. až jak ve středu rozhodne vláda.

Z možného vyhlášení nouzového stavu mají strach.

11.1. - Paní Pekarová vyzývá Maďary k odvolání demokraticky zvoleného Orbána. Farský odlétá na půl roku (půlrok má přitom mít 8 měsíců) na výlet, ale poslaneckou funkci si skromně ponechá.

13.1. - v poslanecké sněmovně zaznělo pár otázek …. na které je nutné najít odpověď.

Kdo je vlastníkem kyperských firem, které financují STAN?

Kdo je vlastníkem jejich matek, kdo jsou koneční vlastníci?

20.1. - V čem má ten pán Farský problém? O stáži věděl vše před volbami do PS – zamlčel mohl zareagovat hned a férově – neudělal to.

Tvrdí, že ho Premiér Fiala podpořil ten zase říká že ne – tedy, jeden lže.

Ostatně lhaní a nedodržování slibů je asi ta avizovaná změna.

Nakonec složit mandát pod nátlakem je stejně "férové", jako nakonec vrátit peníze od kyperských sponzorů.

24.1. - Tak nám pan ministr školství Petr Gazdík volá do redakce Seznamu „Co nám to proboha děláte, pane šéfredaktore?“.

Takhle to fungovalo s redaktory před volbami?

27.1. - Vláda schválila pomoc Ukrajině. Česko daruje zemi čtyři tisíce dělostřeleckých granátů.

No vida, jde to i na přímo, bez meziskladu ve Vrběticích a bez bulharského překupníka.

1.2. - Poslanci se dnes schází k projednání novely pandemického zákona, podle kterého vláda chce nařizovat opatření proti šíření koronaviru.

Pokud jej sněmovna schválí a určí platnost zákona do konce roku, získají tak tři ministři obrovskou moc (vnitro, obrana, zdravotnictví).

Podle nového pandemického zákona by tak bylo možné karanténu nařídit i prostřednictvím SMS.

21.2.- Protesty vůči poslancům, kteří podporují pandemický zákon. Na demonstracích byly zase šibenice atd …vždyť to znáte z dob kdy se demonstrovalo proti Babišovi.

Zvláštní je, že tehdy Vítek Rakušan netlačil žádnou protišibeniční legislativu a nekńučel do televize, jak je to hrozné.

22.2. - Dnes proběhla mimořádná schůze k problému Turów. Smlouva, kterou tato vláda schválila v takovém utajení, že ani někteří ministři nevěděli, o čem vlastně hlasují je opravdovým vládním debaklem a prohrou ČR na celé čáře.

24.2. - Od 9 do 15 hod zasedal Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. Na začátku jednání přijal výbor usnesení odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu a vyjádřil jednoznačnou podporu svrchované Ukrajině.

To je dobře protože to, co se stalo je bezprecedentní.

6.3. - Pane ministře Rakušane, nutně potřebujeme přehledný migrační plán.

Co se stane když…?

Jasné kroky, jak se bude postupovat – obce, kraje, fyzické i právnické osoby, školy, zdravotnictví...

9.3. - Zruší přimíchávání biosložek do paliv. V listopadu 2019 to bylo 30 haléřů na litr benzínu a 63 haléřů na litr nafty ... tak to půjde fakt o extrémní snížení cen pohonných hmot....

12.3. - Pan primátor Hřib v televizi řešil, kde v Praze ubytuje běžence. Praha už nestíhá, hasiči organizují rozvozy do krajů. Neviděl někdo v posledních dvou týdnech jeho stranického kolegu ministra Bartoše?

Je ještě ve vládě?

16.3. - napsal jsem svůj názor na cestu premiéra Fialy na Ukrajinu. Z bezpečnostního hlediska ji stále považuji za obrovské riziko a z diplomatického hlediska, uvidíme.

Snad se časem dozvíme, co se tam dojednalo.

17.3. - Připomínám, že odhad počtu běženců před konfliktem z Ukrajiny se v ČR že včera se odhaduje na 270 tisíc. Ministr Rakušan deklaroval za strop zvládnutelnosti 250 tisíc, a příval přitom pokračuje.

19.3. - Joe Biden si přeje „diplomatické řešení krize“. Náš diplomat Jan Lipavský je přesvědčen, že Ukrajina zvítězí. Polsko pak zvažuje, jak na Ukrajinu poslat vojáky a naše amazonka taky, jen neví jak.

22.3. - Již na volebním sjezdu ODS (2012) - Pavel Blažek: „média, zejména ta internetová, se stávají vážnou hrozbou pro demokracii. Chybí v nich vyváženost svobody slova a ochrany osobnosti.“ Nikdo se nad tím tehdy nepozastavil.

A deset let poté?

Jsme měsíc po zablokování webů a stále není známý jejich oficiální seznam ani konkrétní důvody jejich blokace.

Prostě stát odmítá říct, které weby a proč nechal vypnout.

23.3. - migrační situace se ČR kapacitně stává kritickou. Desátého března jsem na výboru pro bezpečnost formuloval bod usnesení, který byl následně schválen

Požádali jsme do 31. března o předložení uceleného vládního migračního plánu jednotlivých rezortů dle nárůstu počtu počtu běženců...

24.3. - Místopředseda sociálního výboru Juchelka psal: „Navzdory radám odborníků, chce Marian Jurečka přispívat za ubytování 3 uprchlíků v ubytovacím zařízení 22500 korun měsíčně. Lidem, kteří uprchlíky ubytují doma pouze 9000 korun, a to bez ohledu na to, zda uvolní jeden pokoj nebo celý byt. Dlouhodobá strategie nula."

25.3. - Inflace je v Česku nejvyšší od roku 1998. Od loňského února stouply spotřebitelské ceny o 11,1 procenta. Guvernér ČNB předpovídá nárůst na 15 procent!

Zdražuje se přitom vesměs všechno energiemi a pohonnými hmotami počínaje, jídlem konče.

28.3. - Nouzový stav na 30 dnů? Ne na dva měsíce! Tak to chce premiér Fiala. Připomeňme si, že ani Andrej Babiš si nedovolil měnit zákon a žádat schválení na dva měsíce.

29.3. - Reagoval jsem na 100 dní Fialovy vlády. Co mne překvapilo nejvíce, byly aféry vrcholných členů hnutí STAN.

To má být ten " svěží vítr" do nové politiky.

1.4. - Před měsícem, v době, kdy se vlivem konce topné sezóny snižovala zásoba plynu, navrhlo MPO vládě nakoupit plyn do zásobníků.

Ta to smetla, šetřila a vsadila na společné letní nákupy EU, a výsledek?

Máme jen přes 10 % zásob a můžeme si stoupnout s čepicí v ruce do Bruselu. "Gratuluji".

4.4. - Zmocněnce pro dezinformace máme. Zmocněnce pro migraci mít budeme.

Zmocněnce pro vládnutí a řízení migrační krize nemůžeme najít.

5.4. - Česká firma může vyvézt na Ukrajinu téměř šedesát obrněnců z bývalého východního Německa. Německá vláda schválila prodej 56 obrněných vozidel typu PbV-501 z Česka na Ukrajinu.

6.4. - Parlamentní volby v Maďarsku vyhrála přesvědčivě strana Fidesz premiéra Viktora Orbána nad šestikoalicí.

6.4. - Tak přátelé a " už "je to tady. Po týdnech zodpovědných příprav vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr.

Pomůže to prý všem občanům, kteří potřebují jezdi autem, i všem dopravcům.

Tato vláda umí překvapit.

10.4. - Premiér Petr Fiala obhájil funkci předsedy ODS. Na kongresu neměl protikandidáta. Získal 510 hlasů od 534 delegátů.

Takže tímto gratuluji.

12.4. - Co si budeme. Černochová je prostě trochu šprtka a amazonka, která se chtěla blýsknout. A tak přišla s americkou základnou na našem území.

15.4. - Tak končí výlet “Senát company” do Kyjeva. Když včera začal na internetu koloval snímek Vystrčila, Fischera a spol. z kupé u mapy … nepřijde vám to trapné?

19.4. - ANO, opoziční ANO chce opravdu řešit propad 30 % domácností do chudoby, tedy například řešit snížení DPH u energií a paliv na mimořádné schůzi sněmovny.

A co je na tom jako divného?

20.4. - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) zvažuje řešit možnosti dohledu nad maržemi u vybraných potravin.

Proč už to nedělá a stále o tom pouze dumá?

21.4. - Ve středu 20. dubna byla po ustanovení místní organizace členy ANO Jana Šandová zvolena za lídra do komunálních voleb v Hradci Králové.

22.4. - To jsou paradoxy. Máme nahlašovat sousedy, sdílím výňatek z vládního webu branmecesko.cz. Cenzura je sloupem každého totalitního režimu.

V podstatě je to omezování informací v médiích, ale také omezování svobody slova, svobody projevu pro všechny občany.

Tečka.

27.4. - Někdo by mohl panu premiérovi trošku vysvětlit, že plyn, který ČR spotřebovává, sice ruský z velké části sice je, ale odebíráme ho z NĚMECKA. Teda MIX.

No sice je od Němců o xy dražší, než za kolik jej Němci nakupují od Rusů, ale to přece nevadí.

To je ta vzývaná Tržní ekonomika.

Však na to máme, my ho nepotřebujeme nakupovat napřímo jako ostatní…ne?

29.4. - Snížení platby za státního pojištěnce 5K vládou je velká čuňačinka a může způsobit ohrožení legitimních nároků občanů na poskytování kvalitní zdravotní péče.

Tedy pod heslem: " Rozpočet za naše zdraví?"

5.5. - Rozpravu k řešení energetické krize a drahoty 5k nepřipustila. Báli se návrhů poslanců z opozice.

9.5. - Pan premiér Fiala ve svém projevu k výročí osvobození Československa vyzdvihl zejména vojáky dvou ukrajinských frontů, podílející se na osvobození Československa a porážce okupačních jednotek nacistické Třetí říše.

Nic proti … já jen aby z toho neměl nějaké mrzení u koaličních kolegů. Velel jim totiž Maršál Ivan Koněv.

Tomu jeho kolegové přece sundávají sochy.

Ta historie prostě není úplně jednoduchá.

10.5. - 5K raději zdrhla ze sálu Poslanecké sněmovny a zapomněli tam generála Vlčka, kterého si předtím nechali schválit jako hosta a hlavního garanta k jednání o migračním plánu.

17.5. - Když tady byla celosvětová pandemie, převáželi jsme ze zaplněných nemocnic pacienty na JIPky z kraje do kraje a pan Rakušan nás cvičil, že nouzový stav nepotřebujeme, protože to je znak selhání vlády. Na co ho potřebujeme dnes, je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Jsou to tyto důvody?

Kvůli nákupům mimo výběrová řízení?

Kvůli uprchlíkům, kterých se 140 tisíc ztratilo ze země neznámo kam? A zbytek bydlí neznámo kde.

Kvůli chaosu při vyplácení příspěvků uprchlíkům, z něhož se stala pomalu turistika za dávkou?

Kvůli již přiznanému nezvládání situace s uprchlíky v Praze?

Jak chceme lustrovat uprchlíky, když nevíme, kde jsou (soudruzi udělali někde při registraci chybu)?

Víza dostali i ti, kdo tu byli nelegálně a v pobytovém nepořádku?

Nyní více Ukrajinců odchází, než přichází, co se s tím ročním uděleným vízem dělá?

Vrátí se na Ukrajinu a pak zase zpátky?

Budou pendlovat a provozovat zdravotní a sociální turistiku?

Jen z Florence je vypravováno na Ukrajinu 4 až 12 autobusů denně, to je 200 až 600 lidí.

Pokud dostane někdo vízum a zemi opustí, mělo by být vízum ukončeno?

Běženci se pravidelně nikde nehlásí, nemají tu povinnost, a tak stát netuší, koho v republice má?

Je válka, dochází k nekontrolovanému pohybu a objevují se pašované zbraně.

Uprchlíci často přijedou do jedné evropské země, požádají o finanční pomoc a poté odjedou do další?

Slibovaný systém sdílených informací EU jaksi nefunguje, jako obecně EU v krizových situacích?

20.5. - tak 5K vláda prý chce rozdělit ČEZ na dvě poloviny. A tím prý ušetří!?

No, někdo na tom určitě vydělá a zvednou se mu zisky, vy to ale rozhodně nebudete!

23.5. - Ministr vnitra p. Rakušan dne 11.5., v době, kdy už zde bylo registrováno 330 tis. uprchlíků, oznámil, cituji: „Pokud budou mít razítko, že překročili ukrajinskou hranici a utíkají před válkou, budou zařazeni do systému ...“ Jaká je však realita?

Papír v ruce žádný (Slovensko žádné písemné potvrzení nevydává).

Razítko žádné.

Slovensko pouze uprchlíky bez dokladů zavede do systému!

My se do systému ani nemůžeme podívat nejsme propojeni!

Systém nejen nefunguje v rámci EU ale ani v rámci V4!

1.6. - Jurečkovi měli dát prostě finance...on ví, kde je Bůh a jen Bůh ví, kde jsou prachy ...Premiér prý jede do Vatikánu, tak se asi všichni povinně dáme na modlení.

?? Mohl by to být další výsledek pěti koaličního souručenství.

Asi jediné řešení v krizi, kterou centrálně nikdo neřídí není…

15.6. - Výzva Pekarové a TOP09, aby stát prodal zbytek toho, co mu patří konečně vysvětluje doteď nepochopitelné chování Válka ve vládě.

On je totiž jediný ministr, který si nechá Stanjurou škrtnout bez mrknutí oka téměř 50 % rozpočtu ministerstva zdravotnictví mu ještě poděkuje.

15.6. - Ze Starostové a nezávislí • STAN se stala naprosto toxická strana už pár měsíců po volbách.

To je rekord...

Detektivové NCOZ zasahují na pražském magistrátu či v dopravním podniku.

Razie točí kolem podnikatele Michala Redla, který měl v minulosti blízko ke známému zločinci Radovanu Krejčířovi a dnes má vazby na vládní hnutí STAN.

19.6. - Lítá v tom i kokain, tedy opět výrazný posun, něco, co tu ještě v naší politické scéně nebylo.

20.6. - Žijeme ve zvláštní době. Mafiáni spojení se STANem pošlou hned po volbách za šéfem české pošty Romanem Knapem svého personalistu ve STANu Michala Redla, aby okouknul generálního, zda je na vyhození nebo aby mu pomohl se zorientovat, "jak se teď přenastaví špagáty moci a vlivu ".

21.6. - Když pan Rakušan věděl o všem, proč to nenahlásil na policii?

21.6. - Tak dnes nám Marián Jurečka (KDU-ČSL) vicepremiér, předseda strany, ministr práce a sociálních věcí v Událostech sdělil, cituji: „Rakušan nefiguruje v odposleších …“

Může nám objasnit maličkost, jak to může vědět?

27.6. - Za speciální software, který chrání telefon před odposlechy, zaplatí běžný klient během 10 let kolem 150 tisíc korun. Gazdík říká, že neplatil nic, a odkazuje na Polčáka.

„Musíte se zeptat pana Polčáka. Já neplatil nic,“ reagoval Gazdík.

28.6. - Tak opět posun v konání pana Rakušana do nejvyšších pater absurdity, tentokrát doslova až na střechu ministerstva vnitra, kde z pozice šéfa silového ministerstva ukazuje na kalendáři datum soudního projednávání případu AB.

29.6. - Právník a poslanec ze STANu Vladimír Balaš, který dnes bude jmenován ministrem školství v rozhovoru pro deník N zdůraznil svou snahu pomoci Vítu Rakušanovi, ale také připustil možnost, že si umí představit, že ho v budoucnu nahradí Farský.

30.6. - Tak a je to venku. Celou mafiánsko kokainovou chobotnici STANu zinscenoval Babiš, aby se zbavil ministra vnitra.

1.7. - Tak tu máme další kauzu spojenou s mafiánsko kokainovou chobotnicí jménem STAN. A tentokrát v tom figuruje redaktor ČT a všemi oblíbený pořad Reportéři ČT.

A už se správní lidičkové šikují na obranu demokracie, správného názoru a nezávislosti ČT.

5.7. - Pochopil jsem to dobře že zadlužíte obyvatele České republiky tak, že si půjčí česká vláda peníze na obnovu Ukrajiny?

7.7. - Dnes máme ve sněmovně zajímavý program jednání. Návrh pořadu: Organizovaný zločin hnutí STAN. 5K poslanci neodhlasují program, takže budou mít možnost hovořit jen ti s přednostním právem.

Nám ostatním zavřou pusu a nebudeme mít možnost vystoupit!

8.7. - " Novelu o skutečných majitelích dnes schválila Sněmovna. Poslanci ANO vyhrožovali, že zákon budou blokovat atd…“

Byl jste vůbec včera v práci?

Nebo kdo Vám ta vaše vyjádření píše?

Poslanci ANO nebyli proti, ba naopak hlasovali pro přijetí. Rukojmí si nikdo nebral, a naopak podpořili schválení v prvním čtení. 5K zazdila projednávání PN důchodového zákona, který měl opravit chybu v zákonu o dřívějším odchodu do důchodu záchranářů.

Ministr Jurečka na jednání chyběl – NEPOCHOPITELNÉ!

14.7. - Dnes konečně začalo ve sněmovně projednávání energetického zákona. Jedna perlička ze zákulisí. Četné pozměňující návrhy jsou na počet listů podstatně objemnější než vlastní předloha zákona.

Svědčí to o prachbídné přípravě této legislativní normy.

19.7. - Zatímco pánům z Bruselu se do konce roku zvednou platy o 8,5 procent, tak ostatní obyvatelé Evropy mohou třít bídu s nouzí. A náš předseda vlády, který si hraje na to, že teď řídí celou EU proti tomu neudělá nic.

20.7. - Tak tu máme asi zase jeden "cinknutý" nákup, na který se nestandardně spěchá?

Ministryně obrany si zve narychlo večer před jednáním vlády členy VB PSP aby jim v utajeném režimu oznámila informace k tomu, co bude navrhovat vládě …tedy jestli Gripeny či F35.…

1.8. - Tak si vláda vzala "zaslouženou dovolenou!“. Po více než půl roce vysílání signálů, nekonečných porad a projednávání s nulovým výsledkem, opět vysílání signálů, to vše završené představením děravého deštníku proti drahotě, je opravdu třeba dát si pauzu.

5.8. - Tak zaprvé …Já bych nikam nikdy nešel jiným lidem či politickým stranám narušovat meeting. Prostě by mě to ani nenapadlo. A nikdy nikdo v našem kraji nenarušoval meeting jak STANu, ODS nebo KDU-ČSL.

9.8. - Tak trošku absurdní divadlo, včerejší odpolední tiskovka policejního prezidenta Vondráška a spokojeně přikyvujícího ministra Rakušana za zády, kdy prezident tvrdí, že oddělování demonstrantů by bylo protiústavní a že to nikdy nenavrhoval.

10.8. - Tak kauza Redl graduje. Vítku Rakušane odstupte!

Vybral jste si policejního prezidenta, prošlo to, vybral jste si ředitele UZSI s mafiánským kontakty, to už přece projít nemůže.

Pane premiére, pořád v pozici mrtvého brouka?

11.8. - Pan premiér by si měl dát záložku do knížky a okamžitě se vrátit z dovolené. Mafiánské struktury se nám dostali do UZIS a měl by okamžitě konat.

18.8. - Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy DOZIMETR“. Toto měl Mlejnek potvrdit členům vlády.

Vypadá to tak, že se fenomén „to maželka já nic“ je na vzestupu.

Místopředseda vlády Marián Juračka převede svou farmu na manželku a pak se tváří že vlastně skoro neexistuje.

Žena ředitele rozvědky Petr Mlejnka vedla jakousi firmu, co poskytovala ochranu před odposlechy s bývalým detektivem UOOZ odsouzeným za úniky informací z policie.

Takže paní sloužila i gaunerům a Mlejnek je pan čistý.

Nerad se ptám, ale co ostatní manželky kluků z vedení tohoto státu a bezpečnostních složek ... také v něčem jedou?

23.8. - kolega Patrik Nacher pobouřil část veřejnosti tvrzením, že nás v roce 1968 neobsazovali pouze Rusové, ale také třeba Ukrajinci, Poláci či Maďaři.

25.8. - Nyní řekl Fiala: "Shodli jsme se na tom, že vývoj cen elektřiny a plynu, zvláště v těch posledních dnech, překračuje všechna, i ta nejhorší očekávání,“

Jste se včera probudili?

Neuvěřitelné!

26.8. - Podnět k vyslovení nedůvěry vládě musí podepsat nejméně 50 poslanců. To, vzhledem k neschopnosti vlády řešit energetickou krizi a vzhledem k nestandardnímu politickému vlivu v nejvyšších patrech resortu ministerstva vnitra, není žádný problém.

Hnutí ANO včera večer po delším jednání klubu ohlásilo záměr vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

28.8. - Poslanci po 19 hodinách přehlasovali Zemanovo veto. Platby za pojištěnce se sníží.

Že je to hloupost?

To asi tuší každý!

Navrhl jsem do programu jednání Poslanecké sněmovny bod " ČEZ plně do rukou státu".

31.8. - Včera večer se sešli lídři koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s předsedou pirátů a řešili Mlejnka.

Jednání skončilo kolem půl deváté večer, a kluci raději utekli bočním vchodem. Výsledek schůzky nechtěl nikdo komentovat.

4.9. - Tak tu máme hodnocení premiéra Petra Fialy (ODS): "Dnešní demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR”, to řekl novinářům.

Podle některých médií a novinářů se sešla česká lůza?

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, lékaři, majitelé firem, prodavačky, zemědělci, zaměstnanci, živnostnici, lidé, kteří řídí autobus, lidé, kteří řídí kamion – přes 70 000 občanů ČR.

9.9. - Předložili jsme návrh na možnost předčasného důchodu záchranářů a složek IZS, schváleno, ale našla se tam chyba, šla jednoduše opravit.

Předložili jsme nápravu, nechtěli ji schválit – připravili svou “vládní” verzi.

13.9. - Tak máme zastropováno, pod trvalým tlakem opozice nyní rozhodla ulice, resp. plný Václavák a “trochu” i komunální volby.

16.9. - Tak dnes se bude projednávat zastropování cen energií v Poslanecké sněmovně.

Naše nerozhodná vláda se rozhoupala po osmi měsících.

17.9. - Tak tohle mě jako opravdu nadzvedlo ze židle! Fiala v neděli 5 dní před volbami vystoupí s mimořádným projevem. Je neuvěřitelné, že si toto premiér dovolí.

Neděle – mimořádný projev Fiala (ODS).

Neděle – Vašek Moravec! Martin Kupka (ODS), Luděk Niedermayer (TOP09), Dana Drábová (STAN).

Pondělí – vláda odstartuje novou kampaň za 24,5 milionu – hlavni tvář Dana Drábová (STAN)

Kampaň bude po celé ČR v mediích, na webu i venku.

Takto se dělají volby v režii ČT a vlády za vaše peníze.

Ať žije demokracie a svobodná soutěž!

Neskutečné, co si dovolí. A nikomu to nevadí.

25.9. - Děkuji všem, kteří jste dali v Hradci Králové svůj hlas hnutí ANO 2011, společně jsme vyhráli a pro všechny občany Hradce Králové a pro naše krásné město jsme připraveni odvést dobrou a poctivou práci.

7.10. - Nějak se ČR dlouhodobě nedaří, válečná krize, energetická krize, ohromná inflace, covid na vzestupu, nelegální migranti v ČR, mizerná schopnost vlády problémy účinně řešit.

Po republice se nám toulají už tisíce nelegálních uprchlíků z jižních zemí a nemáme je pod kontrolou.

Ministr vnitra Rakušan opět zareagoval tak o půl roku později až po silném nátlaku opozice.

8.10. - Vláda nevyužila předsednictví EU a premiér neinicioval výzvu pro přijetí koordinovaných diplomatických kroků vedoucích k ukončení války na Ukrajině, jak ho zavázala usnesením sněmovna již 29.3.

9.10. - demonstrace odborů na Václavském náměstí. Že se nepovedla? Jen několik tisíc účastníků? Ano to je pravda. Proběhlo to klidně. Zatím víc promo akce jednoho z prezidentských kandidátů.

Ale nezapomínejte milá vládo, že v odborech je něco okolo 500 000 členů.

To je holý fakt, a tyto lidi není dobré naštvat.

A upřímně, co se úplně nepovedlo dnes, může přijít zítra, a v úplně jiné síle.

12. 10 - Hlídání hranice po 28.10.?

Migranty od nás Slovensko nechce, Němci nám je přitom vrací.

Černého Petra máme my.

Co s tím pane ministře?

13.10. - Tři roky po půl miliardové pomoci Ukrajině schválila vláda (tj.1 500 000 000 Kč celkem). Půjde to cestou ministerstva zahraničích věcí.

14.10. - Německo hodlá déle než rok garantovat svým firmám cenu plynu ve výši zhruba korunu sedmdesát za kilowatthodinu, tedy zhruba za polovinu, než je strop ceny plynu garantovaný českou vládou občanům a malým firmám v ČR.

Jak to bude s těmi velkými se přitom vláda stále neví.

18.10. - Ministr vnitra Rakušan s úsměvem jemu vlastním na tiskovce s premiérem Fialou národu oznámil, že "od určité chvíle" budou všechny podmínky pro uprchlíky před Putinovou válkou z Ukrajiny stejné jako pro všechny české občany.

18.10 - v KDU-ČSL je horko a Jurečka přemýšlí jak z toho ven. No a přišel s nápadem (kterým všechny průšvihy přikryje), tedy zvýšíme odchod do důchodu na 67-70 let?

21.10. - nový kandidát KDÚ-ČSL na ministra životního prostředí Petr Hladík září doslova. Jeho náměstkovskou kancelář na magistrátu v Brně prohledali policisté NCOZ v souvislosti s korupcí při privatizaci městských domů a možnými dotačními podvody.

25.10. - Rozšířili jsme si slovník o nový pojmem WFT, s tím, že sektorovou daň, která ústy vládních politiků a navázaných ekonomických expertů rezonovala již dříve a vždy skončila v propadlišti ekonomických dějin ČR.

29.10. - V den státního svátku dát na budovu ministerstva banner zobrazující cizího státníka v pytli na mrtvoly to už je spíš vrchol stupidity.

To je už opravdu vrcholně nevkusná a nevhodná politika demokratické země.

Mimochodem vlajka ČR je státním symbol nebo už není?

Zákon o užívání státních symbolů už neexistuje, nebo neplatí jeho ustanovení?

30.10. - ČESKÁ vláda bude zasedat s ukrajinskou na společném jednání v Kyjevě již zítra 31. října.

Nechápete? Nevadí, já také ne.

31.10. - Tak Babiš bude kandidovat na prezidenta. Ve hře bylo více lidí z hnutí ANO, ale nakonec tu hozenou rukavici zdvihl.

Rozhodl se mimo jiné i přesto, že zatím je to nerovný boj, ten ale není nikdy předem prohraný.

1.11. - Tak tou dětinskou akcí našeho „hrdiny“ ministra Vít Rakušan se už zabývají orgány činné v trestním řízení. Policie řeší instalaci Rakušanovy koláže národní vlajky s pytlem na mrtvoly umístěnou na budově ministerstva vnitra.

2.11. - Uprchlíci, kteří dostali víza a odešli domů na Ukrajinu ... se mohou podle Rakušana před zimou vrátit zpět do ČR.

?? Česko by podle něj zvládlo přijmout maximálně půl milionu lidí.

4.11. - Křetínský nechce platit daň z neočekávaných zisků, a tak odejde danit z ČR jinam. Mluví se o Maďarsku (zlý Orbán) nebo o Polsku, a i s půjčkou.

Ten je ale solidární a má svou zemi opravdu rád.

7.11. - V debatě na Primě v Partii byl Radek Vondráček. Může mi někdo vysvětlit ten zbytečný poprask kolem toho, když někdo řekne, že chce mluvit o míru?

8.11. - Migranti! ... tak tady máte zahraniční komentář k výsledkům práce našeho ministra Vít Rakušan.

Jsme předsednickou zemí a tohle fakt “nedáváme”.

Převážíme migranty sem tam, ping-pong pokračuje a problém dál roste.

10.11. - Tak se z veřejně dostupných zdrojů pomalu dozvídáme, jak to celé bylo s tím naším lidoveckým kandidátem na ministra Hladíkem.

Policisté prověřují podezření, že Hladík byl jedním z politiků, kteří gangu okolo Horkého pomáhali prosadit privatizace domů v zastupitelstvech.

14.11. - To, že ta dětinská akce našeho „hrdiny“ ministra Víta Rakušana vyvolá řadu trestních oznámení bylo pravděpodobné, že se koláží na budově ministerstva vnitra musí zabývat orgány činné v trestním řízení, to už je pochopitelný důsledek.

16.11. - Rakušanův šéf Rédl je venku a dějí se věci. Knap chce zůstat generálním ředitelem České pošty.

11.11. - Tak už uplynuly téměř dva měsíce od zákroku policistů v Borovanech a je již znám výsledek šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dle jejich závěru policisté konali dle zákona a nebyl shledán důvod pro trestní řízení.

Předpokládám, že si každý jistě pamatuje na rozpoutaný mediální tlak, který byl veden proti zakročujícím policistům a kritizující provedený služební zákrok, který pronesl jak ministr vnitra, tak i policejní prezident.

11.11. - 52,3 miliardy korun / čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku oproti 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun.

Tak to se ČEZu to zdražení elektrické energie a vymlouvání na válku vyplatilo.

14.11. - Znáte to z TV ...Síkela: „máme zásobníky z 99 % naplněny atd. Nikdo se nezmiňuje, čím, a hlavně za kolik.

20.11. - Tak začalo fotbalové šílenství v Kataru. Kvůli mistrovství postavili nové letiště, metro, 100 nových hotelů a 7 fotbalových stadionů. Hlavní problém je ale ten, že v Kataru se nejen nehraje moc fotbal, a hlavně se tam moc nehraje na lidská práva, o čemž by mohli vyprávět třeba homosexuálové nebo taky znásilněné ženy.

Peníze hýbou světem a tím fotbalovým ještě o chloupek víc.

O tom, kolik lidí tam při těch stavbách zemřelo ani nemluvím.

21.11. - v HN vyšel článek "Rychle, než to zakážou". Evropští obchodníci se předhánějí s doplňováním zásob ruské nafty před tím, než začne v únoru platit v EU zákaz jejího dovozu.

Opět jsme se střelili do nohy, ale jásáme!

22.11. - Poté, co naše militantní ministryně války, ve svém emotivním úletu po incidentu s raketou zbloudilou na území Polska, již málem zahájila třetí světovou válku, následně “uklidní“ občany tím, že už málem připravujeme mobilizaci.

23.11. - A už tu zase řádí neziskovky a určují kdo je "echt" bojovník. Podle analýzy neziskové organizace Evropské hodnoty je náš ministr vnitra Vít Rakušan "největší bojovník" proti Rusku.

To je ta neziskovka, co ji vede ten pan Janda?

Nesponzoruje ji náhodou Ministerstvo vnitra?

23.11. - Fiala: Na V4 budeme řešit Orbánovu šálu. Na veřejnosti se ukázal se šálou, která na sobě měla mapu Velkého Maďarska.

Jako mě osobně je úplně jedno, jestli má šálu oranžovou nebo fialovou.

Nechci to zlehčovat, ale ať mu dá výtku Slovensko, ale proč to má řešit Fiala?

24.11. - V ČT 24 jsem vyslovil obrovské rozpaky nad úvahou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) o možném zavedení placených nadstandardů ve zdravotnictví.

24.11. - A aktuální vzkaz od arabských šejků, konkrétně z Kataru, kteří na nás i EU udělali pověstný dlouhý nos a veřejně se nám vysmáli.

Uzavřeli 27letý kontrakt na dodávky LNG do Číny.

25.11. - Co je to tým KRIT? Ptáme se.

Ve veřejném prostoru se objevilo, že jde o pouze o „čtyři lidi“ ale kdo ví. Jistě dostaneme informaci, kdo to je, jak jsou ti lidé v rámci MV zařazeni, z čeho jsou placeni a jaké budou jejich úkoly.

Zatím to vypadá na budování novodobé odnože jakési skryté STB uvnitř MV.

27.11. - Tak, vážený pane premiére, pomalu končíte v roli předsedy části zeměkoule, konkrétně EU a historie Vás asi bude hodnotit.

Zničenou Ukrajinu, které jste věnoval se svou vládou mnohem více úsilí než vlastním lidem, ale pro ukončení války, jste přes pověření poslaneckou sněmovnou od března, dosud neudělali NIC.

Celoevropskou energetickou krizi, kdy jste jako předseda měl přijít s návrhem společného řešení, zase NIC, pokusili jste se řešení jen vyčekat.

Inflaci v zemi, ve které vládnete na úrovni vyšší než 17 %, dvojnásobnou než v EU.

Masivní nelegální migraci, násobně horší než v památném roce 2015.

Co jste učinil pro společnou ochranu Schengenské hranice? Zase NIC.

Nečiníte žádná opatření, jaká činí pro své občany sousední státy bez čekání na doporučení EU. Tedy opět NIC.

28.11. - V úterý 29.11. končí platnost pandemického zákona, přijatého pro řešení epidemie covidu-19. Řídit epidemii dál umožní podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nové vyhlášky.

29.11. - nepřijde vám zvláštní, co se děje na Ministerstvu vnitra?

Včera jsme se dozvěděli, že vyvěšením vlajek s pytlem na mrtvoly na budově ministerstva vnitra se začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Vyvěšení vlajek šetřila pražská policie kvůli možnému porušení zákona o státních symbolech, proč to řeší NCOZ?

30.11. Zatímco se náš bankéř Síkela (STAN) klaní sultánům a předstírá že zajišťuje LPG, které už před jednáním sultánové prodali do Číny, tak mezi tím Rusku pomáhá k dalším ziskům z ropy.

Navíc zapomíná, že tu extrémně oslabenou EU už půl roku "řídíme" a tak trochu za její osud zodpovídáme.

1.12. - tak pane Musk, moderovat Twitter ano, ale po našem, po evropsku! Nejdříve nám tady pan Rakušan zřídí na ministerstvu vnitra ideologickou skupinu KRIT, která dostala za úkol kontrolovat to správné uvažování pracovníků státní správy, a aby toho nebylo málo, tak už i EU začíná rozjíždět cenzuru na plné obrátky.

1.12. - Tak nám pan ministr financí Sanjura zase trochu lhal ve sněmovně.

Prý jako vláda razantně snižuje stav úředníků.

8.12. - Tak ono je to vlastně o hledání vůle. Tu nám signalizuje premiér a mluvčí vlády v jedné osobě Petr Fiala, při vysvětlování, proč vláda dosud nesnížila DPH u určitých potravin.

Vláda tu vůli hledá.

Vláda hledá vůli, cokoli řešit, už celý rok.

11.12. - Musíme si říct upřímně, když člověk vidí počínání Langšádlové, Fialy a Rakušana ve vládě, tak se nemůže divit, že s takovými neuměteli ta “vysoká“ škola zkrachovala. Soukromá vysoká škola, celým názvem Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, sídlící v Kutné Hoře, nabízející studium politologie, je v konkurzu a přišla o akreditaci.

12.12. - Tak včera se na Primě ekonomický expert SPOLU Skopeček naparoval jak páv, že prý mají inflaci pod kontrolou.

Neuběhlo ani 24 h od těch siláckých řečí a už je to tady.

V novinách informují že se inflace vrátila nad 16 %, v rádiu hlásí nad 18 % a my co umíme trošku počítat a chodíme nakupovat, víme, že jsme dávno na 20 %?

14.12. - Padouch nebo hrdina, všichni jedna EU rodina. Eva Kaili, dlouholetá a nejlepší kamarádka našeho lidoveckého europoslance Zdechovského v EP, má asi problém.

15.12. - To že se naši představitelé chodí klanět pánům v turbanech na blízký východ, to už je celkem standard. Nejdřív Síkela … ten se jim klaněl tak dlouho, až plyn prodali raději jinam.

Nyní tu máme dalšího výtečníka, lidovce Zdechovského.

16.12. - Dostávám opakovaně dotazy na vývoj války na Ukrajině, a moje odpověď je vždy stejná. Válku nepodporuji ... a jako lékař volám za její rychlé ukončení.

Mj. jsem již v březnu ve sněmovně prosadil usnesení, které zavázalo vládu k diplomatickým krokům, které budou vést k ukončení války.

Usnesení jsme jako poslanci 29.3. schválili napříč sněmovnou a vláda... "skutek utek".

Podotýkám jen, že usnesení sněmovny mají být pro vládu závazná.

17.12. - To byl týden, nemáme léky, evropský parlament se otřásá v základech korupčním skandálem, a premiér a současný vůdce unie Fiala i ministr zdravotnictví předsednické země Válek se tváří že je vše v pohodě. Fiala se na popud Kalouska rozhodl, že bude raději řešit vedení Prahy.

Jedním z posledních kroků, které prosadila Fialova administrativa v čele Evropské unie, jsou emisní povolenky pro evropské domácnosti.

Ano čtete dobře pro domácnosti.

Jsme za idioty.

20.12. - skoro vše, co bylo upotřebitelné z výzbroje české armády, jsme poslali na pomoc Ukrajině. Dobře pomáháme. To takové Německo neposlalo skoro nic a vyčkává.

A aby si nad tím vším umylo ruce, místo na Ukrajinu pošle své staré tanky do ČR.

Tedy, aby naše armáda měla alespoň s čím cvičit, když už se nemáme ani čím bránit natož jezdit.

23.12. - Ministr „NO PROBLEMO,“ k Vašim službám.

Problémy ve zdravotnictví?

To nic, to vyřeší odborné skupiny ministra Válka.

Lidi nemají na elektriku a topení – řešit se to má tak, že kdo s tím nemá psychický problém tak, si půjde po vyplnění dotazníků stoupnou do fronty těch nízkopříjmových žádat o podporu.

Armáda se při tom bude za desítky miliard modernizovat, čeká na to přece NATO.

5K poslanci schvalují, že už tak pomnožení ministři budou mít více politických náměstků –mimochodem to nás bude celkem stát stovky milionů.

Ten rok už končí, co nás čeká v tom příštím?

Určitě velkým tématem budu Rakušanem vzývaný boj proti dezinformacím … nebo snad cenzura?

