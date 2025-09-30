Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?

Během pouhých tří týdnů zmizelo z Ukrajiny na 40 tisíc mladých chlapů mezi 18 a 22 lety – a to jen do Polska! Ano, čtete správně. Čtyřicet tisíc lidí v nejlepším věku, kteří měli být potenciálně k dispozici armádě, která krvácí na frontě.
Všechno to odstartovalo ve chvíli, kdy kyjevská vláda povolila těmhle klukům od 26. srpna poprvé od začátku ruské invaze legálně překročit hranice.
A teď ruku na srdce, opravdu si někdo myslí, že jen vyrazili na výlet do Evropy a většina z nich se vrátí?
Opravdu si myslíte, že se vrátí zpátky domů, aby se nechali odvést do zákopů, když už sedí v Polsku nebo míří dál na Západ?
Nesmysl.
Oficiální řeči z Kyjeva? „Chceme, aby mladí mohli studovat, pracovat, dělat stáže…“ Nebo prý aby se „snížila korupce spojená s nelegálním překračováním hranic“. Jenže výsledkem je, že se jim otevřely dveře ven, a oni tu příležitost logicky využijí.
To, že ne všichni, ale ti z bohatších, vlivnějších, dobře informovaných a na úprk do zahraničí připravených rodin, je jasné.
Ta hranice se zase uzavře a odvody budou pokračovat.
A teď otázka na tělo:
Pane Rakušane, kolik z těchhle kluků už máte v Česku?
Kolik jich sem dorazilo jen za září?
A máte vůbec tušení, co se tady děje?
Poláci už dávno říkají nahlas, že to bude vlna, která jejich zemi zaplaví.
A my co?
My zase budeme dělat mrtvého brouka?
Víte, že už v prvních týdnech po tom rozhodnutí začaly velké ukrajinské firmy hlásit hromadné výpovědi? Třeba jen supermarketová síť Silpo – tři tisíce lidí najednou pryč. A hádejte, kolik z nich byli mladí chlapi přesně v tomhle věku. Stále nic?
Tak se ptám znovu:
Pane ministře Rakušane, vy o tom nevíte?
Nebo víte, ale mlčíte, protože se vám to nehodí do obrazu „solidární“ vlády?
Co budete dělat, až vám sem místo pár stovek týdně začnou proudit tisíce a tisíce dalších mladých Ukrajinců?
Budete zase tvrdit, že „to není problém“?
Že se „nic dramatického neděje“?
Kyjevská vláda hází armádu přes palubu, aby si udělala hezké PR o „otevřenosti“ a „spojení s mladými lidmi“. Realita? Je to masový útěk před mobilizací. A my se na to tady v Česku koukáme, a řešení NULA.
Takže ještě jednou, pane Rakušane, kdy začnete jednat? Nebo budete dál dělat, že vás to nezajímá, protože hlavně že máme „dobré vztahy s Kyjevem“?
Předpokládám, že jako vždy poděkujete našim lidem za projevenou solidaritu vůči uprchlíkům, která opět nahradí vaši neschopnost problémy řešit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV