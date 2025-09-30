Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?

01.10.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k další vlně migrace z Ukrajiny.

Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Během pouhých tří týdnů zmizelo z Ukrajiny na 40 tisíc mladých chlapů mezi 18 a 22 lety – a to jen do Polska! Ano, čtete správně. Čtyřicet tisíc lidí v nejlepším věku, kteří měli být potenciálně k dispozici armádě, která krvácí na frontě.

Všechno to odstartovalo ve chvíli, kdy kyjevská vláda povolila těmhle klukům od 26. srpna poprvé od začátku ruské invaze legálně překročit hranice.

A teď ruku na srdce, opravdu si někdo myslí, že jen vyrazili na výlet do Evropy a většina z nich se vrátí?

Opravdu si myslíte, že se vrátí zpátky domů, aby se nechali odvést do zákopů, když už sedí v Polsku nebo míří dál na Západ?

Nesmysl.

Oficiální řeči z Kyjeva? „Chceme, aby mladí mohli studovat, pracovat, dělat stáže…“ Nebo prý aby se „snížila korupce spojená s nelegálním překračováním hranic“. Jenže výsledkem je, že se jim otevřely dveře ven, a oni tu příležitost logicky využijí.

To, že ne všichni, ale ti z bohatších, vlivnějších, dobře informovaných a na úprk do zahraničí připravených rodin, je jasné.

Ta hranice se zase uzavře a odvody budou pokračovat.

A teď otázka na tělo:

Pane Rakušane, kolik z těchhle kluků už máte v Česku?

Kolik jich sem dorazilo jen za září?

A máte vůbec tušení, co se tady děje?

Poláci už dávno říkají nahlas, že to bude vlna, která jejich zemi zaplaví.

A my co?

My zase budeme dělat mrtvého brouka?

Víte, že už v prvních týdnech po tom rozhodnutí začaly velké ukrajinské firmy hlásit hromadné výpovědi? Třeba jen supermarketová síť Silpo – tři tisíce lidí najednou pryč. A hádejte, kolik z nich byli mladí chlapi přesně v tomhle věku. Stále nic?

Tak se ptám znovu:

Pane ministře Rakušane, vy o tom nevíte?

Nebo víte, ale mlčíte, protože se vám to nehodí do obrazu „solidární“ vlády?

Co budete dělat, až vám sem místo pár stovek týdně začnou proudit tisíce a tisíce dalších mladých Ukrajinců?

Budete zase tvrdit, že „to není problém“?

Že se „nic dramatického neděje“?

Kyjevská vláda hází armádu přes palubu, aby si udělala hezké PR o „otevřenosti“ a „spojení s mladými lidmi“. Realita? Je to masový útěk před mobilizací. A my se na to tady v Česku koukáme, a řešení NULA.

Takže ještě jednou, pane Rakušane, kdy začnete jednat? Nebo budete dál dělat, že vás to nezajímá, protože hlavně že máme „dobré vztahy s Kyjevem“?

Předpokládám, že jako vždy poděkujete našim lidem za projevenou solidaritu vůči uprchlíkům, která opět nahradí vaši neschopnost problémy řešit.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dozimetr a mrtví. Děti bez rodiče! Okamura vtrhl k Rakušanovi. Natočeno
Pavel k národu: Běžte volit, jinak o vás rozhodnou druzí
Ingrová (KSČM): Daň na tiché víno: další políček pro poctivě pracující
Mikuláš (Motoristé): Emisní povolenky nechceme

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je ČR připravena na větší vlnu migrace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Zrušení STAN a TOP 09

Proč chcete zrušit právě tyto dvě strany? A hlavně, jak jde jinou stranu zrušit? Kdo to může udělat a kdo o tom rozhoduje? Na základě čeho? Protože kdyby mělo dojít ke zrušení nějaké strany proto, že se někteří její členové dopouštěli korupce, tak si myslím, že by se tak musela zrušit většina stran ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?

6:04 Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k další vlně migrace z Ukrajiny.