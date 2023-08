Mašek (ANO): Na důchodce si vláda troufá, s církvemi se bojí i jednat

reklama

Na úsporách státní kasy by se měly podílet i církve a náboženské společnosti. Navrhli jsme proto s kolegyněmi Margitou Balaštíkovou a Berenikou Peštovou a dalšími poslanci změnu zákona, která by zafixovala zúročení restitučních náhrad, aby stát kvůli vládou zaviněné inflaci nemusel církvím vyplácet až desítky miliard navíc.

Vláda jednoznačně návrh odmítla s tím, že se smlouvy musí dodržovat. Prý by se porušila jedna ze základních zásad právního státu, tedy že smlouvy se mají plnit... S nedodržením povinnosti zákonné mimořádné valorizace důchodů si přitom vrásky nedělá.

Já se ptám, a co novelizace zákona jako to je v případě důchodců. Tam jste zákonem zkrátili valorizaci důchodu bez mrknutí oka, bez diskuse. To nevadilo? To samé lze udělat s valorizacemi náhrad církvím. Předpokládám, že si zástupci církví jistě rádi sednou s vládou k jednacímu stolu a nebudou na mimořádné situace chtít vydělávat na úkor obyvatel ČR.

Církve určitě nebudou proti, chtějí přece prosperující stát, nebo ne? Smlouvu lze oboustranně upravit, jen s trochou dobré vůle republice opravdu pomoci. Vláda se zatím cítí vázána smlouvami s církvemi a nechce inflační nárůsty církevních restitucí změnit, ale smlouvou s občany se vázána necítí.

Ten přístup jistě vyžaduje přehodnocení. Jinak to už je fakt na demisi!

