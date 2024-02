Mašek (ANO): Nejenom, že jste ve střetu zájmů, vy jste v brutálním střetu zájmů

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, i já bych chtěl zareagovat na pana ministra pro legislativu. Pane ministře, vy jste řekl, že máte pozastavenou advokacii nebo činnost v advokacii, ale přesto se tam vrátíte. A teď nejenom, že jste ve střetu zájmů, vy jste v brutálním střetu zájmů. Nezlobte se, je to tak. A zvlášť, jestli - a já naprosto věřím své ctěné kolegyni Válkové, že jestliže jste obešel rozhodnutí odborných komisí a dal jste své vlastní vyjádření, tak to ten střet zájmů jenom potvrzuje.

A nyní tedy k tomu laickému prvku u těch soudů. Jestliže to mají v Rakousku, jestliže to mají v německém modelu, tak to o něčem svědčí. Svědčí to o tom, že to podporuje demokracii a ten laický prvek je důležitý. Vámi tady použitý extrémní příklad toho ukradeného kola, že někdo tam skutečně řekne, může to být už senior, kterému to kolo připadá tak důležité, že tam navrhl těch osm let, ale to přece není vůbec tady argument. Někteří naši soudci žijí v bublině. Jsou konkrétní případy, kdy, než se na to přijde, tak než je odvolatelný soudce nebo nějak kárným způsobem popotahován, tak v rámci té komunity soudců to trvá opravdu dlouho. Ten laický prvek, diskutujme o tom, jestli v těch pracovněprávních sporech má být nebo ne, když, jak jste správně říkal, nenaplňuje to, že tam je zástupce třeba zaměstnanců i zaměstnavatelů. Ano, to je k diskusi v těch civilních sporech, ale v tom trestněprávním soudnictví si myslím, že to má jednoznačně zůstat. Chápu, že je to potom pro soudce těžší se třeba s advokáty domlouvat o nějakém řešení, protože ten laik s tou empatií do toho může zasáhnout a nemusí se mu to vždycky líbit. Ale právě proto si myslím, že tam ti laici jsou a že jsou ve prospěch toho současného soudnictví. Děkuju.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



