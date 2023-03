Mašek (ANO): Pane Rakušane trošku to otočíme!

reklama

Jak bývá zvykem, i když se to už moc nenosí, musím se zastat ženy a kolegyně Jany Mračkové Vildumetzové. Ne z nostalgie po starých časech, kdy to bylo normální, ale z etických, morálních a z důvodu... že si stále myslím... pravda je vždy jen jedna. To, co včera předvedl pan Rakušan, bylo za mou hranicí etiky, normálnosti a morálnosti. Pokud člověk lže, a ještě se u toho směje, něco to o člověku říká.

Takže pane Rakušane, trošku to otočíme! Opakování je matka moudrosti, opakování výmluv je nedůstojné. Vít Rakušan by měl stokrát opsat:

Nebudu lhát.

Nebudu lhát.

Nebudu lhát.

Poškozuje to totiž práci Policie ČR a podporuje dezinformační scénu.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



Co je to dezinformační video? Byli tam nějací herci, bylo to sestříhané, bylo to manipulativně upravené? Čím bylo podle Vás to video zmanipulováno? Je tam evidentně vidět, jak policista v civilu dává rozkazy a policie koná. Tečka. Nikomu nevnutíte ani vy, ani vaši poskoci a ani moderátorka Partie, že video je dezinformační. Vždyť ani neumíte vysvětlit, v čem je lživé. Vyvrátil jste ho tím, že PČR vydala dvouminutové sestříhané video? To nemyslíte jako vážně, že ne?

Já bych spíš předpokládal, že pokud jsou pochybnosti, požádá sám ministr o svolání bezpečnostního výboru a předloží kompletní zprávu ze zásahu, aby pochybnosti vyvrátil. Občany a mě zajímají důkazy a činy, a ne ty Vaše řeči o dezinformátorech. To je pro 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra opravdu nedůstojné!

Ano, policie občas pochybí to se prostě stane. Ale policie na rozdíl od Vás musí vše vyhodnotit, poučit se a napravit své činy či chování. To, že nějaký policista selže, není vaše chyba, a těžko někdy ovlivníte lidský faktor. Chápete, že to není dotaz na Vás, ale výzva, aby se to vysvětlilo? Asi ne.

Proč se takto chováte k ženě, opravdu nechápu a nikdy nepochopím. Pokud by byl žebříček v arogantnosti, jste zajisté mezi špičkou. Víte, ono je to tak, že ministr vnitra zodpovídá za nápravu chyb policie, nikoli za to, že policie občas někde udělá chybu. Vaším úkolem je věci řešit.

Stále jste nepochopil, že nejste kritizován za chyby policistů, ale jen za neřešení chyb, aroganci a vaše chybné kroky? Kvůli tomu se nemusíte chovat jako buran z Kolína.

Přeji krásný den.

