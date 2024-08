Mašek (ANO): Peníze z EU nesmrdí a jistě „budou za lepší úrok“, paní Pekarová

Že Pekarová není nejostřejší tužka v penálu, asi tušíme všichni, ale tohle je masakr motorovou pilou! Kritizuje Viktora Orbána za to, že Maďarsko si muselo půjčit rekordní 1 miliardu eur od čínských bank. Tvrdí, že takhle skončit nemůžeme, a proto musíme dělat zodpovědnou fiskální politiku a rozumně hospodařit s veřejnými financemi.

Ale proč si tedy Česko od Evropské komise půjčí skromných 20 miliard korun?

To je nějaká ta zodpovědná fiskální politika a rozumné hospodaření s veřejnými financemi?

Stanjura to doplňuje fintou, kdy si opakovaně například SFDI půjčuje desítky mld sám na sebe a filutovi z Opavy se to pak nepropisuje do státního rozpočtu, to nedokáže ani ten břídil Orbán.

Mimochodem jde o podobnou částku jako si půjčuje Maďarsko. Ale peníze z EU nesmrdí a jistě „budou za lepší úrok“.

Takže Orbán je podle Pekarové jelito, ale my jsme mistři světa v půjčování peněz! A teď už jen vydržet ještě rok do voleb…

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



