Mašek (ANO): Pro mě je tragické zjistit, že MPSV nemá připraveno vůbec nic

Kolegyně a kolegové,

právě jak teď končil můj ctěný kolega Aleš Juchelka tím dotazem, že vlastně jsme v situaci, kdy po projednávání tohoto vládního návrhu zákona nevíme, jestli nás to bude stát třeba 2 miliardy minus, nebo jestli na tom něco vyděláme, nebo spíš opačně, že bychom mohli vydělat 2 miliardy jako státní rozpočet, nebo 7 miliard ztratit, tak pro mě je skoro neuvěřitelné.

Není to moje oblast, ale chtěl bych se zeptat, prostřednictvím zastupujícího pana ministra, pana ministra Jurečky - tady padlo několikrát slovo kalkulačka, že každý si to tam bude moct dosadit a každému ty parametry vyjdou a my se dovíme, jestli na tom budeme lépe - hůře, budeme tím motivováni.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 14% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5001 lidí

Určitě je potřeba ty lidi motivovat k práci, na tom se shodneme. Já jako záchranář jsem zažíval také výjezdy do rodin, generací lidí, kteří nepracovali už od revoluce. Ano, to tady skutečně existuje a budu rád, když to existovat nebude, když ta motivace vznikne.

Nicméně jestliže mám nějaký vládní návrh zákona, ten zákon si tam doplním o nějaké vstupní parametry, ke kterým tady teďka všichni diskutují, dávají k nim pozměňovací návrhy, tak bych předpokládal, že alespoň ty vstupní parametry, se kterými jsem do toho vkročil s tím, že bude lépe, tak že to budu mít propočítané a že to prostě nabídnu, a potom se to bude měnit podle toho, jak budou pozměňovací návrhy přijaty, nebo nepřijaty, a ta kalkulačka a ten výpočet se může změnit.

Pro mě je ale tragické zjistit, že MPSV nemá připraveno vůbec nic a nemá to vůbec napočítáno a chtějí, aby lidé tomuhletomu důvěřovali. Prostě nedat aspoň ty základní parametry a možnost si to propočítat považuji za velmi špatné.

Děkuju.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky