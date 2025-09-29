Mašek (ANO): Ruský prachy ve STANu? To si dělají srandu?

Ruský prachy ve STANu? To si snad děláte ….! Strana, která tři roky hystericky řvala, že kdo s nimi nesouhlasí, je „proruský koště“, sama seděla na ruských penězích. Jo, přesně tak – solární byznys, kyperské půjčky, ruští kámoši a nakonec miliony pro STAN. A kdo to celé držel v ruce?
Věslav Michalík – hlavní pokladní hnutí, co pak „náhodou“ umřel těsně před policejní razií.
Otázky, co nikdy nezmizely
Už 13. ledna 2022 se ve Sněmovně i na sítích řešilo něco, co by normální demokratická země rozmetalo do základů:
Kdo vlastní ty prokleté kyperské firmy, které cpaly peníze STANu?
Kdo stojí za jejich mateřskými firmami?
Kdo jsou skuteční majitelé?
Kde vzala Michalíkova manželka miliony na to, aby „půjčovala“ vlastnímu manželovi?
Byly ty peníze vůbec zdaněné?
Nebo to byly peníze vyprané a nastrčené zpátky přes Kypr?
A víte, co jsme slyšeli?
Samý zametačky. IČO ztrátové firmy, kličky, mlžení.
Ale podstata je úplně jinde: jestli to nebyly peníze z trestné činnosti. Jestli to nebyla pračka. Jestli se z Kypru nevracely špinavý miliony, aby si v Praze mohli hrát na čistý, slušný politiky.
Dělala v tomto policie nějaké kroky?
Michalík dostal na účet 115 milionů – drobný, ne?
Pamatujete si to? Michalík nejdřív dělal, že nic neví. Pak už nechtěl dělat ministra. A pak najednou přiznal, že dostal 4,6 milionu eur od manželky z Kypru.
Pro představu – 115 milionů korun. To není půjčka, to je kufr narvaný ke stropu.
A hned potom začaly proudit prachy i přímo do STANu – zase z Kypru.
Čirou náhodou.
Nebo to nebyla náhoda, novináři?
Jak to celé dopadlo?
Novináři to rychle zametli pod koberec. Opozice řvala, ale za chvíli to utichlo. A Rakušan? Ten místo vysvětlování naskočil na post ministra vnitra. Ano, borec, jehož partaj financovali přes Kypr a Rusy, dneska dozoruje policii, tajný služby a celý bezpečnostní aparát. To je na hlavu!
A po třech letech?
Po třech letech jsme tam, kde jsme byli.
STAN jede dál, prachy od ruských kámošů a z kyperských schránek nikoho moc nezajímají. Michalík – ten, co držel kasu – umřel v pravý čas, takže se už na nic nezeptáme.
A lidi?
Lidi mají mlčet a poslouchat, že kdo nesouhlasí, je proruský koště.
Shrnutí pro normálního člověka:
Oni vás tři roky uráželi, že jste „Putinovi agenti".
Přitom sami měli ruce ušpiněné od ruských peněz až po lokty.
Všechno jelo přes solární tunely, Kypr a zmizelé účetnictví.
A teď jim ještě máme věřit, že chrání demokracii?
Tohle není politika. To je obyčejné pokrytectví.
