Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti

14.11.2025 18:02 | Monitoring

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k Pirátské straně, která nezískala místa ve vedení Poslanecké sněmovny.

Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti
Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Radim Fiala v Partii.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi tedy připomenout, jak už paní předsedkyně správně řekla, jaké tady byly zvyklosti například minulé volební období, demokratické volební zvyklosti. Piráti měli 4 poslance. Měli paní Olgu Richterovou ve vedení Sněmovny. My jsme měli, SPD mělo 20 poslanců a ve vedení Sněmovny nemělo nikoho. To se jim nezdálo nefér, tak jak dneska říkají, že je nefér, že někde nejsou. To bylo v pořádku. To byla správná zvyklost. Ale dneska máme už jiné zvyklosti a vy si, paní předsedkyně, prostě budete muset uvědomit jednu věc, že vás ti poslanci ostatních stran volit nechtějí. To je prostě jasná věc! (Potlesk poslanců SPD, ANO a Motoristů sobě.)

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Účelovka. Vyoral vidí do kauzy Rajchl
Richterová (Piráti): Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi
A kdo je tam přivedl? Saša Vondra si stěžoval, ale otočilo se to na něj
Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , piráti , SPD , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Platí v tomto případě princip - každý chvilku tahá pilku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Opravdu je podle vás horší Babiš než Okamura?

Vy byste čistě teoreticky raději spolupracovala s SPD než s ANO? Vím, že nechcete spolupracovat ani s jedou ze stran, ale vaše tvrzení, že je zlo Babiš a ne Okamura mě překvapilo. A co přesně myslíte tím zlem? Děkuji za vysvětlení. Ptáčková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti

18:02 Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k Pirátské straně, která nezískala místa …