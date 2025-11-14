Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi tedy připomenout, jak už paní předsedkyně správně řekla, jaké tady byly zvyklosti například minulé volební období, demokratické volební zvyklosti. Piráti měli 4 poslance. Měli paní Olgu Richterovou ve vedení Sněmovny. My jsme měli, SPD mělo 20 poslanců a ve vedení Sněmovny nemělo nikoho. To se jim nezdálo nefér, tak jak dneska říkají, že je nefér, že někde nejsou. To bylo v pořádku. To byla správná zvyklost. Ale dneska máme už jiné zvyklosti a vy si, paní předsedkyně, prostě budete muset uvědomit jednu věc, že vás ti poslanci ostatních stran volit nechtějí. To je prostě jasná věc! (Potlesk poslanců SPD, ANO a Motoristů sobě.)
autor: PV