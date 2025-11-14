Nacher (ANO): Vy jste měli samostatný klub se čtyřmi poslanci, pane Bartoši

Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, několik vysvětlení.
Začnu odzadu, na kolegu Ivana Bartoše, vaším prostřednictvím, kdy on tady začal dělit, že některé politické strany tady mají dva až tři poslance, to je pravda, ale nemají samostatný klub. O tom se bavíme. Vy jste měli samostatný klub se čtyřmi poslanci, který s sebou nese třeba přednostní právo předsedy klubu. A přesto jste měli místopředsedu Sněmovny a neměl ho subjekt, který měl pětkrát víc poslanců.
Další upřesnění, já nevím, tak na Zdeňka Hřiba, vaším prostřednictvím, on říká, jak to funguje na zastupitelstvu, tak já budu znovu opravovat. Funguje to až nyní, kdy je primátor za ODS. Jsou tam trochu jiné pořádky. Když byl primátorem Zdeněk Hřib, tak opozice neměla nic. Ještě jednou, jo? Opozice neměla nic, takže to je potřeba upřesnit.
Poslední poznámka, já jsem přemýšlel, jestli to říct, nebo ne, ale teď se tady rozjela ta debata, tak si dovolím, na Hayata Okamuru, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já jsem považoval tenhle ten bod trošičku za takový formální, kde my tady vlastně potvrdíme těmi hlasy, tak jak to říkal i Marek Benda, to, co jste si zvolili na těch výborech. Kdybychom se my touhle tou optikou na to dívali jako vy, tak by neprošli v zásadě vaši předsedové těch výborů.
Tak já bych poprosil, pojďme se vrátit k tomu tak, jak je ten bod navržen. Je to návrh na potvrzení předsedů výborů a pojďme prosím hlasovat. Děkuju.
Ing. Patrik Nacher
