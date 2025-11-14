„Přidejte Ukrajinu.“ Pavel mění Babišovi program. Holec se neudržel

Prezident Petr Pavel požaduje, aby budoucí vláda jasně vyjádřila závazek k Severoatlantické alianci i Evropské unii, k podpoře Ukrajiny v jejím boji proti Rusku, a zahrnula v programovém prohlášení postoj vůči Rusku jako bezpečnostní hrozbě. Dále trvá na tom, že Andrej Babiš (ANO) musí před svým jmenováním premiérem veřejně oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů, zejména pokud jde o vlastnictví holdingu Agrofert.
Komentátor Petr Holec připomíná, že Andrej Babiš před svým jmenováním premiérem není povinen oznamovat, jak vyřeší svůj střet zájmů v souvislosti s Agrofertem. Zákon podle Holce jasně říká, že povinnost řešit střet zájmů nastává až do 30 dnů od jmenování, nikoli před ním, a navíc se nikde neuvádí, že by o tom měl informovat veřejnost.
V komentáři na svých stránkách Petr Holec navíc upozorňuje na to, že sám prezident Petr Pavel bezprostředně po volbách veřejně oznámil, že mu Andrej Babiš sdělil, jak chce svůj střet zájmů vyřešit – a že toto řešení je podle Pavla „v souladu s českým i evropským právem“. Babiš po středeční schůzce na Hradě tento týden dodal, že řešení střetu zájmů oznámí veřejnosti těsně před svým jmenováním premiérem.
Pokud to tak skutečně udělá, znamená to podle Holce, že bude muset lehce couvnout i samotný Pavel, protože bude muset Babiše jmenovat ještě před tímto oznámením, aby neporušil vlastní slova z doby po volbách.
Zároveň připouští, že teoreticky by Andrej Babiš mohl do programového prohlášení vlády několikrát vložit slova „Ukrajina“ a „Rusko“, tak, jak to po něm prezident Pavel žádá, jen proto, aby – jak píše Holec – „hradní guma byla nažraná a vláda zůstala celá“. Podle něj by ale takový krok představoval nebezpečný projev slabosti, který v politice nevede k uklidnění situace, ale naopak „přitáhne jen další útok“.
A kromě toho by to byla zrada volebních slibů, protože ANO, Motoristé i SPD lidem slibovali, že ukončí „fialovskou nadvládu Ukrajiny nad Českem“ a zároveň i „nenávistné strašení Ruskem“. To, že příští vláda oznámila, že své programové prohlášení přepisovat nebude a Pavlova „ústavního puče“ se tak nehodlá účastnit, je podle Holce jediná správná reakce. Prezident podle něj usiluje o to, „vnutit nové vládě program Fialova kabinetu v demisi“ a ze skutečného vítěze voleb udělat poraženého.
autor: Natálie Brožovská