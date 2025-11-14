Bartoš (Piráti): Řízení výborů bylo vždy rozděleno rovnoměrně

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k postům ve výborech sněmovny.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom v rychlosti. Budu vaším prostřednictvím reagovat na pana Radima Fialu. Teď vedeme debatu o těch předsedech výborů. Samozřejmě řada výborů už proběhla, myslím, že dokonce všechny, volili se i místopředsedové. Já jsem chtěl jenom upozornit, že v minulém volebním období, a to už tady zaznělo, jsme byli v koalici, v přiznané koalici Pirátů a Starostů, která měla nějaký elektorát zhruba těch 840 000 voličů. Nějak se tam kroužkovalo, což není úplně relevantní. A já jsem třeba byl včera na výboru pro obranu, ne předevčírem na výboru pro obranu, včera jsem byl v Mnichově, kde byl zvolen pan Rajchl. Tak kdybychom se bavili o poměrném zastoupení, a já využiji tu vaši logiku, pan Rajchl byl zvolen místopředsedou výboru pro obranu, tak vy v té vaší pro změnu nepřiznané koalici máte zástupce různých politických stran. Já úplně přesně nevím, kolik lidí bylo zvoleno za PRO, jestli pouze pan Rajchl, nebo lidé dva, takže z logiky věci by asi tito lidé možná s námi ani neměli být v sále. Není to pravda.

Ano, oni se stávají, ať už jsou to Svobodní, ať už je to PRO, co byla ta Trikolóra, tak tito lidé budou sedět v orgánech Sněmovny, ačkoliv vaší logikou ta strana má jednoho nebo dva poslance. Já si nejsem jist, jestli tam někdo má zvoleny dva lidi za tu stranu. Předpokládám, že Svobodní mají, takže tahleta logika není aplikovatelná. To zastoupení v těch výborech by mělo být tak, aby se při jednání výboru, ano, je tam koeficient, tak vám o něj nejde? Všichni zvolení místopředsedové a předsedové výborů zatímco kritizují, že to je o penězích, se zřeknou toho koeficientu příplatku? Nechci to po nich. A myslím si, že to je blbost. Já si myslím, že strany, které jsou zvoleny ve Sněmovně, by se měly podílet na řízení výborů, protože to tak bylo, byli tam komunisté, byly tam strany, které tady už nejsou, vždycky to řízení výborů bylo rozděleno rovnoměrně.

