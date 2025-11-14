Urbanová (STAN): Piráti nedostali místa ve vedení. Nesouhlasím. Je to křivda

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nebudu zdržovat, ale obsah mého krátkého vstupu souvisí s tímhle bodem. Nechci být destruktivní a vystupovat mimo body, mimo to, co tady probíráme. Já si myslím, že bychom tady měli říct, že skutečně nesouhlasíme všichni s tím, že Pirátská strana a jejích 18 poslanců, hlavně poslankyň, nedostali místa ve vedení různých výborů. Není to férové. Chápu, proč se to tady děje. Dokážu držet dohody, chci, aby Sněmovna fungovala, chci, aby fungovaly výbory, ale je to nespravedlivé a je to neférové. Myslím si, že jediné, jak tyhlety vzájemné křivdy můžeme napravit, je skrz nějakou malou spravedlnost, tak se tady alespoň vyjadřuji, takže děkuji a doufám, že už budeme hlasovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV