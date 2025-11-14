Zoo Ostrava: Mladý samec slona indického odjel do Francie

14.11.2025 13:33 | Tisková zpráva

Dnes dopoledne byl z ostravské zoo odvezen mladý samec slona indického a nyní je na cestě do svého nového domova ve francouzském Les Terres de Natae, nedaleko pobřeží Atlantiku. Transport téměř třítunového slona je výsledkem několikaměsíčních příprav a mezinárodní koordinace v rámci EAZA ex situ programu pro slony indické (EEP).

Zoo Ostrava: Mladý samec slona indického odjel do Francie
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Mladý samec slona indického (Elephas maximus) v Zoo Ostrava dospěl do věku, kdy by ve volné přírodě přirozeně opustil rodnou skupinou a připojil se k bakalářské skupině tvořené adolescentními a dospělými samci. Tento krok je důležitý pro jeho další sociální i reprodukční vývoj. Aby byla zajištěna jeho bezpečnost a v nejvyšší možné míře psychická pohoda během náročného transportu, probíhal v uplynulých měsících intenzivní trénink. Jeho součástí, byla i adaptace na transportní bednu. Lodní kontejner, speciálně upravený na tréninkovou bednu, mohli návštěvníci zahlédnout ve výběhu dospělého samce.

Původní destinací mladého samce byla Zoo Veszprém. Transport byl však opakovaně odložen – nejprve z důvodu přesunu jejich vlastního mladého samce do Zoo Rotterdam, kde probíhalo testování nové vakcíny proti EEHV (sloní endoteliotropní herpesvirus), ale přesun se nakonec neuskutečnil, a později kvůli šíření onemocnění slintavka a kulhavka, kvůli němuž byla zavedena dlouhodobá opatření a byly pozastaveny přesuny zvířat. S postupujícím dospíváním mladého samce začaly být interakce ve skupině živější a častěji docházelo k drobným šarvátkám. Abychom předešli zvýšenému dlouhodobému stresu a zajistili bezpečí všech zvířat, bylo na začátku letošního roku nutné skupinu dočasně rozdělit. Z objektivních důvodů byla v nedávné době změněna cílová destinace, kdy koordinátor EEP po intenzivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými zoologickými zahradami nově doporučil přesun mladého samce do Les Terres de Natae. Právě zde jej čeká začlenění do stabilní bakalářské skupiny tvořené jedním starším a jedním mladším samcem.

Přesuny slonů mezi evropskými zoo patří k těm nejsložitějším. Koordinátor EEP při doporučení zohledňuje genetiku, zdravotní stav i povahu jednotlivých zvířat jak v odesílající, tak i přijímající zoo. Cílem je co nejlépe napodobit sociální strukturu slonů žijících ve volné přírodě. Samotná doprava slona na nové místo vyžaduje spolupráci se zkušenými partnery. V případě převozu ostravského slona šlo o přepravce, který mezi evropskými zoo už přemisťoval slony více než 200krát. Kontejner pro slony je speciálně upravený a vyhřívaný.

Dnes proběhlo úspěšné naložení samce. Díky preciznímu tréninku vedenému vrchním chovatelem slonů byla manipulace v co největší míře bezpečná. Slon nyní v doprovodu chovatelů směřuje do francouzského Pont-Scorffu, kde jej čeká postupná aklimatizace. Držíme slonímu samci palce, aby byl jeho příjezd, seznámení s novou skupinou i následná adaptace co nejklidnější a nejúspěšnější.

