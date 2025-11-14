Peštová (ANO): Paní Richterová, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného

14.11.2025 21:02 | Monitoring

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k postům ve výborech sněmovny.

Peštová (ANO): Paní Richterová, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného
Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se tady dlouho držela, říkala jsem, že nebudu reagovat, protože jsem chtěla, aby ta schůze pokračovala. Chtěla jsem zareagovat na paní Richterovou, prostřednictvím vás. Paní Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného. Ve své podstatě, když tady dupali po SPD v minulém období, tak jste neřekli ani slovo. Byly vás tady celkem čtyři kusy, byli jste rozlezlí úplně všude. Nebavím se o tom, kde jste byli všude na ministerstvech, co jste všechno obsadili těmi Piráty, kteří se nedostali do Sněmovny, a teď tady budete říkat něco o tom, že je pokřivená demokracie?

Co se týče pana poslance Nachera, místopředsedy Poslanecké sněmovny, on na vás pouze nemůže reagovat, tak řekl, že vám to někdy vysvětlí, neřekl nic jiného, že vám to pouze vysvětlí a vůbec to dál nekomentoval.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ukrajina se zhroutí. Profesor Mearsheimer odkrývá Putinovu strategii
Urbanová (STAN): Piráti nedostali místa ve vedení. Nesouhlasím. Je to křivda
Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod
Bartoš (Piráti): Korupce je zásadní problém. Odkloněné peníze nám chybí v rozpočtu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , ANO , Peštová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíme teď u jednání Poslanecké sněmovny princip zub za zub, oko za oko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Peštová (ANO): Paní Richterová, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného

21:02 Peštová (ANO): Paní Richterová, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k postům ve výborech sněmovny.