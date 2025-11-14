Peštová (ANO): Paní Richterová, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se tady dlouho držela, říkala jsem, že nebudu reagovat, protože jsem chtěla, aby ta schůze pokračovala. Chtěla jsem zareagovat na paní Richterovou, prostřednictvím vás. Paní Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, jste obyčejní pokrytci. Nic jiného. Ve své podstatě, když tady dupali po SPD v minulém období, tak jste neřekli ani slovo. Byly vás tady celkem čtyři kusy, byli jste rozlezlí úplně všude. Nebavím se o tom, kde jste byli všude na ministerstvech, co jste všechno obsadili těmi Piráty, kteří se nedostali do Sněmovny, a teď tady budete říkat něco o tom, že je pokřivená demokracie?
Co se týče pana poslance Nachera, místopředsedy Poslanecké sněmovny, on na vás pouze nemůže reagovat, tak řekl, že vám to někdy vysvětlí, neřekl nic jiného, že vám to pouze vysvětlí a vůbec to dál nekomentoval.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV