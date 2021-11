Mašek (ANO): Stále čekám na ta další jména z Pandora Papers. Nic?

reklama

Zdravím všechny,

Na nějaký čas jsem se odmlčel, protože jsem vnitřně cítil, že si potřebuji od sociálních sítí na chvilku po volbách oddechnout.

Tak jsem zpět.

Volby dopadly dle mých předpokladů. Jako ANO jsme utrpěli Pyrrhovo vítězství. Pětikoalice to v součtu dala, naplnila cíl "odstavit Babiše" i za cenu programové prostituce napříč svými stranami. Piráty očekávaně vyšachoval STAN. Jen nikdo neodhadl, že až tak moc. Upřímně, přeci jen je STAN plný ostřílených mazáků vycvičených ze spolupráce s TOP 09, kteří se o sebe umí postarat. Slíbili si před volbami s Piráty, že nebudou vyzývat ke kroužkování vlastních kandidátů, ale pak se ukázalo, že STAN svůj slib tak úplně nedodrželi. Tak to prostě v politice chodí. Kdo má ostřejší lokty, často ty ostatní rozválcuje.

Čeho je mi líto, to je osud ČSSD. Tradiční levice podle mě do politického systému patří, ale věřím, že se časem vrátí. To zakolísání nemůže stranu s takovou tradicí zničit. Jen je potřeba se nadechnout a přehodnotit, co přesně voličům nabízet a za co má smysl se prát. V ČSSD je plno lidí, kteří umí makat, třeba starosta Náchoda Jan Birke – super chlap na svém místě, nebo mediálně možná opomíjený ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který ale dokázal ustát důsledky Vrbětic, zvládnul evakuaci našich lidí z Afghánistánu a velmi obstojně reprezentoval zájmy ČR v zahraničí.

A co se týče předvolební kampaně? Stále čekám na ta další jména z Pandora Papers. Nic? Nabízí se slova písničky: "Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál". No také se nic jiného čekat nedalo… předvolební téma se našlo, reagovat na to nešlo... klasický scénář. Musíme si zvyknout na to, že se týden před volbami někteří novináři za cenu podpásových útoků snaží ovlivnit jejich výsledky, vždyť za to jsou také dobře zaplaceni.

A covid? Klasika. Posloužil politikům na úkor zdraví občanů. Smutné, ale stalo se a někteří jsou stále nepoučitelní. To je nepochopitelné. Podařilo se nám tu společnost rozdělit tak, že očkování část lidí nechce, ale na druhou stranu chtějí, abychom za ně platili stále dokola testy a dolévali peníze do zdravotnictví. Máme ho přece zdarma. Že cena za testy je ve stamilionech, za které by se daly postavit celé nové pavilony nemocnic nebo účinně vyléčit tisíce vážně nemocných, to je řadě lidí jedno.

Jak jsem již psal dřív, jsme národ Švejků, a když se něco nařídí, vždy najdeme skulinku, jak to udělat opačně. Je to škoda, je to drahé a v případě covidu to stálo a bude stát lidské životy.

No a na závěr ještě jeden slib: Moc děkuji za hlasy, které jste mi dali, vážím si Vaší podpory a slibuju, že budu dělat maximum, abych Vás nezklamal. Nejsem zvolen proto, abych si ve sněmovně odseděl 4 roky. Ale Vy kdo mě znáte, víte, že jsem tak trochu buldok a víra něco změnit a zlepšit v mém věku už nezmizí…

