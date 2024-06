Mašek (ANO): Tady se připravuje občanství až do čtvrté generace

Děkuji za slovo. Budu velice rychlý, já jenom navážu na předchozí diskusi na kolegyni Janu Vildumetzovou a na kolegu Bělobrádka. Tam k tomu občanství, pokud to bude tak, jako je to dosud, ten pohled, tak asi by nebyl problém.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 7266 lidí

Nicméně tady se podle připraveného zákona o občanství připravuje něco jiného, a to je to občanství až do té čtvrté generace. Takže jde o to, aby v souvislosti s možností volit nevznikli masově nějací novoobčané. Takže pokud to občanství bude tak jako doposud, asi s tím nikdo nebude mít problém. A to je jedna věc.

A druhá věc je k těm preferenčním hlasům do čtyř krajů. Já jsem měl připravený pozměňovací návrh, myslím, jsme ho zmiňovali na jedné z těch pracovních skupin, které jsme se účastnili, a to byl, aby byly ty hlasy přepočítány podle počtu oprávněných voličů do všech krajů. Tam mně bylo argumentováno tím, že to nelze, že by nebylo možné využít preferenčních hlasů. A co do těch čtyř krajů? Tam bude možné využít preferenčních hlasů pro lidi z ostatních deseti krajů, kteří vůbec neznají to personální zastoupení v těch krajích. Takže to je další věc.

Ale prostě rozhodli jste to tak, chcete to tak, tak jenom poukazuju na to, že tam je určitá nesmyslnost i v tomhle tom, s těmi preferenčními hlasy. A jinak k té diskusi bude těch připomínek samozřejmě víc, já budu reagovat tady na probíhající diskusi a samozřejmě těch příspěvků k tomu mám ještě více.

Děkuju.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky