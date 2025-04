Mašek (ANO): Tak nám to u Hasičského záchranného sboru graduje!

Chaos a nezvládnutelné napětí, které vyústilo v exodus vysoce postavených manažerů! Jak je možné, že klíčoví lidé jako šéf IT oddělení Jan Brothánek a jeho dva důležití kolegové opustili své posty? Jak to, že náměstek pro ekonomiku Slavomír Bell uteče raději k policii? Co se to děje v hasičském sboru?

Jak může dojít k tomu, že odborníci na IT mizí, když jsou hasiči zrovna pod palbou kybernetických útoků? Útoky ještě nejsou vyřešeny! Trvají měsíc a například operační středisko v Královéhradeckém kraji má do plnohodnotného provozu ještě daleko. Jako bývalý záchranář však musím uklidnit veřejnost. Příjem tísňových výzev na lince 112 je plnohodnotný a funkční. Tedy hasiči přijmou výzvu a vyjedou včas!

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 7188 lidí

To by nás ale měl přesvědčovat ředitel HZS. Pravdivě popsat situaci a informovat veřejnost o cestě, jak vše řešit. Opět rezort vnitra zvolil vymlčení problémů, oblíbený koncept jako u vyšetřování tragické události na filozofické fakultě. Problémy ale přetrvávají ve vnitřní komunikaci uvnitř sboru.

Co dělá vedení? Co dělá Vladimír Vlček, že není schopen vyřešit IT problémy ani v řádu týdnů? Proč nechává prostor pro strach a nedůvěru uvnitř i vně sboru? Proč ty personální odchody manažerů IT? Co na to ministr vnitra? Už plánuje odměny pro vedení sboru?

Totéž platí ve vztahu ministra k policejnímu prezidentovi, zohlední ministr personální krizi v policii? Podle zdrojů reportérů Odkryto.cz je v tom jasno, chování šéfa Vlčka je naprosto nepřípustné. Jeho nepřiměřený tlak na kolegy vypadá jako učebnicový případ bossingu! Jak je vůbec možné, že toto Ministerstvo vnitra přehlíží?

A co na to ministr vnitra Vít Rakušan? Proč zarytě mlčí na otázky o bossingu ve vedení?! Pane ministře, jak dlouho ještě necháte vedení HZS beze změn? Zatím se snažíte zákonem prodloužit mandát ředitele sboru do 70 let věku. Koho se to týká? Odpovídá výše vámi přiznávaných odměn generálnímu řediteli opravdu vašim představám o vedení tohoto sboru?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky