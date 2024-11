Mašek (ANO): To, co předkládáte, je na zatažení za ruční brzdu

Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové,

zareagoval bych na předchozí diskusi týkající se náročných profesí a odcházení do předčasného důchodu. Právě nám tady pan ministr vysvětlil, jak je to dobře promyšlené, jak budou ti zaměstnavatelé odvádět, jak to všechno bude fungovat, půjde to do třetího pilíře. Škoda jenom, že jsme o tom ještě nevěděli před 14 dny a nevěděl o tomto systému ani pan ministr.

K tomu ho donutili - promiňte mi to přirovnání - Pat a Mat, kteří tvoří důchodovou reformu. Čili pánové Jakob a Benda, kteří pár minut před koncem projednávání vložili tento pozměňovák ve druhém čtení, ten nesmyslný pozměňovák. Na to teď tady navazuje nějaké koaliční řešení rychle to uhasit.

Pane ministře, ti dva jmenovaní poslanci vám zničili jeden z hlavních pilířů vaší reformy. Ona to reforma samozřejmě není, nicméně dva parametry jsou pro vás zásadní, a to je těch 67 let a ty předčasné důchody. Vy jste pořád tvrdil, že to máte systémově promyšlené, že to bude pro lidi, kteří jsou ve třetí kategorii. Těch je přes 400 000, zúžili jste to na 110 000.

Ti dva pánové vám to poslali na čtvrtou kategorii, na těch 12 000 lidí. Nezlobte se, to, co vy tady teď předkládáte, je opravdu na poslední chvíli zatažení za ruční brzdu a v podstatě to ukazuje, jak celá vaše reforma vypadá.

Předčasné důchody byla trošku, řekl bych, vlajková loď vaší reformy, že to systémově pojmete a že ty lidi nějakým způsobem zajistíte. Ale vy jste v tom absolutně selhali a já nemůžu s tímhletím souhlasit a rozhodně budeme hlasovat proti této důchodové reformě.

